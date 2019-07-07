مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.. يحبه المصريون ويفضله المشاهير

محمد العربي-القاهرة

استجاب المحاسب الشاب علي رياض، الذي تعرض لعدد من الأزمات النفسية، كادت أن تعصف بحياته، لنصيحة أصدقائه بالذهاب لمسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- أملا في تجاوز محنته.

في البداية تعامل رياض مع النصيحة بشيء من عدم الاهتمام، لقناعته بحرمة طلب المساعدة من البشر أحياء وأمواتا، إلا أنه ذهب للمسجد بعد أن أكد له أصدقاؤه أنه مختلف عن بقية مساجد آل البيت والصالحين المنتشرة في مصر.

ويقول رياض للجزيرة نت أنه لم يكن يظن أن زيارته للمسجد سوف يكون لها تأثير إيجابي بأحواله النفسية، حيث شعر بالراحة بعدما صلى ركعتين، وزار قبر السيدة نفيسة الملحق بمسجدها، ليخرج بحالة مغايرة لتلك التي دخل بها.

ويؤكد رياض أنه ما زال على قناعته بحرمة التوسل بالأولياء، ولكنه وجد الأمر مغايرا في هذا المسجد، "ربما يكون بسبب فصل ضريحها عن المسجد نفسه، أو لأن هذا المسجد من المساجد القليلة التي لا تقام لها موالد على عكس بقية مساجد آل البيت"، بحسب رأيه.

ولفت إلى أن هذه التجربة دفعته للقراءة في سيرة السيدة نفيسة التي كانت نصيرة للفقراء والمحتاجين، وربما كان قربها من المصريين، سببا في تعلقهم بها حتى بعد موتها.

ضريح السيدة نفيسة داخل مسجدها بالقاهرة (الجزيرة)





نصيرة المصريين

والسيدة نفيسة هي ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- جاءت لمصر عام 193هـ، وعاشت فيها حتى وافتها المنية عام 208هـ، وقد اختارت مسكنا بعيدا عن قصر الوالي، وبالقرب من المقابر، حتى تتفرغ لعبادتها وعلمها في هذه الخلوة على أطراف مدينة الفسطاط قبل بناء القاهرة الفاطمية.

ويقع المسجد في غرب القاهرة بمنطقة تحمل اسم السيدة نفيسة، التي كانت تعرف قديما بدرب السباع، ويعد المسجد هو البداية لطريق ممتد داخل القاهرة لأضرحة آل البيت، حيث تبعد عنه بمئات الأمتار أضرحة الإمام علي زين العابدين، والسيدة سكينة بنت الحسين، والسيدة رقية بنت علي بن أبي طالب، والسيد محمد بن جعفر الصادق، والسيدة عاتكة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ويشير الباحث في التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، حاتم عبد الحليم إلى أن هذا المسجد واحد من أقدم المساجد التي بنيت بمصر، كما أنه ظل على تصميمه الذي بدأ عليه بالقرن الثالث الهجري، مع إدخال بعض التوسعات والترميمات في العصور المختلفة.

ويضيف عبد الحليم في حديثه للجزيرة نت أن كل آل البيت لهم منزلة كبيرة عند المصريين، ولكن تظل السيدة نفيسة في مكانة مختلفة، لأنها عاشت 15 عاما بمصر، كما دفنت بها بناء على رغبة المصريين أنفسهم، وهو أمر ليس محل شك على عكس مسجد الحسين، الذي ما زالت الآراء مختلفة حول حقيقة دفن رأس الحسين في المسجد الذي يحمل اسمه.

ويوضح عبد الحليم أن السيدة نفيسة كانت عالمة وفقيهة وقريبة من المصريين، ولها مواقف كثيرة دعمتهم فيها ضد حكامهم، بالإضافة لمكانتها التي تحدث عنها الإمام الشافعي، الذي كان يعتبر نفسه أحد تلاميذها، وهي الأسباب التي اجتمعت لتجعل ارتباط المصريين بالمسجد، هو في الأساس لارتباطهم بحفيدة النبي صلى الله عليه وسلم.

ويشير الباحث التاريخي للرواية المحققة في سبب دفن السيدة نفيسة بمصر، موضحا أنه بعد وفاتها عام 208هـ، أراد زوجها دفنها بالبقيع في المدينة المنورة، لكن المصريين رفضوا ذلك وتجمعوا حول منزلها، ووسطوا الوالي لإقناع زوجها بدفنها في مصر، وجمعوا له أموالا مقابل ذلك، إلا أن زوجها أصر على نقلها للمدينة، وهو ما قابله المصريون بإصرار أشد على بقائها بينهم.

وحسب عبد الحليم فإن زوجها في اليوم التالي للوفاة فاجأهم بموافقته على دفنها بمصر، وعندما سُئل عن سبب عدوله عن موقفه، أخبرهم بأنه "رأى الرسول -صلى الله عليه وسلم- في منامه وقد طلب منه أن يرد على المصريين أموالهم وأن يدفنها بينهم".

المصريون بمختلف مستوياتهم يحرصون على الصلاة بمسجد السيدة نفيسة (الجزيرة)

حب المشاهير

ويتفق عضو رابطة محبي آل البيت محمود سليمان، مع القول إن السيدة نفيسة تحتل منزلة خاصة لدى المصريين، لأنها عاشت بينهم وتعاملت معهم ويعتبرها المصريون واحدة منهم.

ويضيف سليمان الذي التقت به الجزيرة نت داخل مسجد السيدة نفيسة، أنه يسكن بالقرب من المسجد لحبه للسيدة نفيسة وآل البيت، وأنه شكل مع مجموعة من المحبين لها ولآل البيت، رابطة خاصة لكي ينشروا فضائلهم ومنزلتهم بين المصريين، مؤكدا أن عموم الشعب بمختلف طبقاته يتبركون بفضل السيدة نفيسة، ولا يلتمسون منها الشفاعة، لأن الشفاعة للأنبياء فقط.

ويوضح سليمان الذي يعمل مدرسا بالأزهر الشريف، أن هناك كثيرا من المشاهير الذين كانوا يعرفون فضل السيدة نفيسة مثل الرئيس الراحل أنور السادات، الذي كان حريصا على زيارة المسجد والصلاة فيه قبل أن يكون رئيسا، وكذلك الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي كان له ارتباط كبير بالمسجد واختار بيتا قرب المسجد ليسكن فيه.

ووفق سليمان فإنه التقى داخل المسجد بكثير من الوزراء ورجال الأعمال والممثلين والكُتاب ولاعبي كرة القدم، الذين يحرصون على زيارة المسجد وخاصة بعد صلاتي الفجر والعصر، وكثير منهم أوصى بالصلاة عليه بعد وفاته في المسجد، مثل الفنانة شادية ونور الشريف، وكان آخرهم عزت أبو عوف الذي وافته المنية الأسبوع الماضي وشُيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.