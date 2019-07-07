تضامنا مع مرضى التوحد.. بريطاني يجوب أوروبا بدراجة هوائية

وصل الناشط البريطاني غرانت كاميرون سميث قبل أيام إلى مدينة إسطنبول التركية قادما من لندن على متن دراجته الهوائية، بعد أن قطع مسافة تتجاوز 8 آلاف كيلومتر، ضمن إطار حملة أطلقها للتضامن مع مرضى التوحد.

البريطاني البالغ من العمر 56 عاما، بدأ مشواره يوم 13 مارس/آذار الماضي، ومر بالعديد من البلدان الأوروبية.

وصل مجموع المسافة التي قطعها الناشط البريطاني منذ انطلاقه 8 آلاف و800 كيلومتر، قبل أن يصل إلى ميدان تقسيم في الشق الأوروبي من مدينة إسطنبول، كمحطة أخيرة لحملته.

أهداف الحملة

في حديثه للأناضول، قال إنه يتولى حاليا مهمة منسق لدى جمعية في جنوبي أفريقيا تعنى بشؤون مرضى التوحد، إلى جانب عمله مستشارا في مجال الاستثمارات.

ومع إشارته إلى عدم معاناة أحد من أفراد أسرته وأقربائه من مرض التوحد، أوضح أن سبب إطلاقه حملته هذه هو زيادة الوعي بشأن المرض، ولفت الأنظار إلى أن الذين يعانون منه لا يحظون باهتمام كاف من الأشخاص المحيطين بهم، على حد وصفه.