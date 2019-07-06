تمثال ساخر لميلانيا ترامب بمسقط رأسها

جرى الكشف عن تمثال خشبي ساخر بالحجم الطبيعي لسيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب قرب مسقط رأسها سيفنيكا بجنوب شرق سلوفينيا، على يد النحات المحلي أليس زوبيفتس بتكليف من الفنان الأميركي المقيم في برلين براد داوني.

ونُحت التمثال من شجرة زيزفون حية، يشكل الجزء السفلي منها قاعدة يقف عليها التمثال داخل أحد الحقول قرب نهر سافا في قرية روزنو الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات من سيفنيكا.