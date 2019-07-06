 تمثال ساخر لميلانيا ترامب بمسقط رأسها
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تمثال ساخر لميلانيا ترامب بمسقط رأسها

التمثال نحت من شجرة زيزفون حية (رويترز)
التمثال نحت من شجرة زيزفون حية (رويترز)

جرى الكشف عن تمثال خشبي ساخر بالحجم الطبيعي لسيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب قرب مسقط رأسها سيفنيكا بجنوب شرق سلوفينيا، على يد النحات المحلي أليس زوبيفتس بتكليف من الفنان الأميركي المقيم في برلين براد داوني.

ونُحت التمثال من شجرة زيزفون حية، يشكل الجزء السفلي منها قاعدة يقف عليها التمثال داخل أحد الحقول قرب نهر سافا في قرية روزنو الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات من سيفنيكا.
التمثال غير مميز الملامح (رويترز)

ووصف بعض المنتقدين التمثال بأنه أشبه بالفزاعة (خيال الظل) الذي يستخدم في الحقول لإخافة الطيور.

والتمثال عبارة عن شكل محفور غير مميز الملامح، لكن باقي الجسد يظهر الثوب الأزرق الذي ارتدته ميلانيا أثناء حفل تنصيب زوجها رئيسا للولايات المتحدة.

وقال داوني إنه أراد تسليط الضوء على مكانة ميلانيا بوصفها مهاجرة تزوجت رئيسا تعهد بالحد من الهجرة.

المصدر : رويترز
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