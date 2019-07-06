 في نيجيريا.. منزل من البلاستيك للتخفيف من أضراره على البيئة
البث الحي
ابحث

في نيجيريا.. منزل من البلاستيك للتخفيف من أضراره على البيئة

البيوت المبنية من العبوات البلاستيكية توفر البرودة خلال مواسم الحر (الأناضول)
البيوت المبنية من العبوات البلاستيكية توفر البرودة خلال مواسم الحر (الأناضول)

لجأ المعماري النيجيري محمد ثاني إلى طريقة مبتكرة وجديدة لتخفيف أضرار العبوات البلاستيكية على الطبيعة وصحة الإنسان، إذ قام ببناء منزل من هذه العبوات يعد الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية.

ودفعت كثرة العبوات البلاستيكية الملقاة هنا وهناك نتيجة استخدامها الواسع هناك المعماري ثاني إلى هذه الخطوة، آملا أن تسهم في تخفيف الأضرار التي تلحقها تلك العبوات بالطبيعة وصحة الإنسان.

المنزل يعد أكبر مبنى بلاستيك بأفريقيا (الأناضول)

ويمتاز المنزل الذي أنشأه المعماري بالعاصمة أبوجا بأنه الأكبر بين جميع المنازل التي بناها من العبوات البلاستيكية حتى الآن، فضلا عن كونه الأكبر أيضا في عموم القارة.

ويثير المنزل المكون من خمس غرف والمزودة بخدمات المياه والكهرباء دهشة زواره، نظرا لجماله والبراعة المتمثلة في طريقة بنائه.

ويشير ثاني إلى أنه كان يفكر في طريقة لتخفيف الأضرار التي تلحقها العبوات البلاستيكية بالطبيعة وصحة الإنسان، فاقترح عليه صديق بناء منزل منها.

ثاني أراد لفت الأنظار إلى مضار العبوات البلاستيكية (الأناضول)

وتطرق المعماري النيجيري إلى فوائد البيوت المبنية من العبوات البلاستيكية، وقال إنها توفر البرودة خلال مواسم الحر، وكذلك الدفء أيام البرد، وبالتالي فهي جيدة لصحة الإنسان.

ودعا إلى شرح كيفية بناء هذا النوع من المنازل في المدارس لتوعية الطلاب بأضرار العبوات البلاستيكية، وتعليمهم كيفية تجنيب الطبيعة وصحة الإنسان ذلك.

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
ابتكار بلاستيك قابل لإعادة التدوير إلى ما لا نهاية
إفطار صديق للبيئة.. مساجد بريطانيا بدون عبوات مياه بلاستيكية
النحل الأرجنتيني يختار البلاستيك لبناء بيته
صدق أو لا تصدق.. البشر يأكلون البلاستيك
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
تمثال ساخر لميلانيا ترامب بمسقط رأسها
نمور تقتل مروضها بإيطاليا وهيئات أهلية تدافع عنها
من ابتكار طالبين مغربيين.. استمتع بتكييف صديق للبيئة
ما رأيك؟ موقع تفاعلي لتقييم الخدمات والبضائع في الجزائر