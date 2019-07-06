في نيجيريا.. منزل من البلاستيك للتخفيف من أضراره على البيئة

المنزل يعد أكبر مبنى بلاستيك بأفريقيا (الأناضول)

ويمتاز المنزل الذي أنشأه المعماري بالعاصمة أبوجا بأنه الأكبر بين جميع المنازل التي بناها من العبوات البلاستيكية حتى الآن، فضلا عن كونه الأكبر أيضا في عموم القارة.

ويثير المنزل المكون من خمس غرف والمزودة بخدمات المياه والكهرباء دهشة زواره، نظرا لجماله والبراعة المتمثلة في طريقة بنائه.

ويشير ثاني إلى أنه كان يفكر في طريقة لتخفيف الأضرار التي تلحقها العبوات البلاستيكية بالطبيعة وصحة الإنسان، فاقترح عليه صديق بناء منزل منها.

ثاني أراد لفت الأنظار إلى مضار العبوات البلاستيكية (الأناضول)

وتطرق المعماري النيجيري إلى فوائد البيوت المبنية من العبوات البلاستيكية، وقال إنها توفر البرودة خلال مواسم الحر، وكذلك الدفء أيام البرد، وبالتالي فهي جيدة لصحة الإنسان.

ودعا إلى شرح كيفية بناء هذا النوع من المنازل في المدارس لتوعية الطلاب بأضرار العبوات البلاستيكية، وتعليمهم كيفية تجنيب الطبيعة وصحة الإنسان ذلك.