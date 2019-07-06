نمور تقتل مروضها بإيطاليا وهيئات أهلية تدافع عنها

قتلت الخميس أربعة نمور مروضها (61 سنة) بجنوبي إيطاليا بعد أن هاجمته خلال التدريبات، مما أثار دعوات لفرض حظر على استخدام الحيوانات في السيرك ودفع بالبرلمان إلى إعادة مناقشة الأمر بعد مناقشة أولى قبل عامين.

واحتجزت الشرطة النمور الثمانية الموجودة في السيرك، غير أن منظمات حقوق الحيوان احتجت على القرار ودعت رابطة مدافعة عن حقوق الحيوان إلى عدم قتل النمور التي شاركت في الهجوم.

وحثت الرابطة الحكومة على إسراع وتيرة إقرار تشريع لحظر استخدام الحيوانات في السيرك، وقالت في بيان أصدرته "يجب إنقاذ النمور ووضعها في بيئة ملائمة لاحتياجاتها الطبيعية".

ويناقش البرلمان مشروع قانون جديدا لحظر استخدام الحيوانات البرية المتوحشة في السيرك بعد فشل مشروع قانون آخر طرح عام 2017، في حين تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة حال التصديق على مشروع القانون، مما أثار قلق رابطة السيرك الوطنية التي أعلنت إجراءات احتجاجية.