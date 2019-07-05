ما رأيك؟ موقع تفاعلي لتقييم الخدمات والبضائع في الجزائر

سارة جقريف-الجزائر

أطلق الشابان موسى مداغ وزكرياء عبد الحي في مايو/أيار الماضي أول موقع إلكتروني لتقييم خدمات ومنتجات المؤسسات في الجزائر، بعدما دفعهما الشغف بالتكنولوجيا والابتكار إلى تقديم خدمات للزبائن لاختيار أفضل المنتجات والخدمات عند التسوق.

دوافع

لاحظ الشابان اللذان يعمل أحدهما في الفندقة والآخر في مجال البرمجة الرقمية أن الزبائن في الجزائر يجدون صعوبة في اختيار المؤسسات التي تمنحهم أفضل الخدمات والمنتجات، ويلجؤون في أغلب الأحيان إلى البحث عن أصدقاء أو أقارب للاستفسار منهم عن جودة الخدمات وتقديم النصائح لهم انطلاقا من تجاربهم.

وفكر مداغ وعبد الحي، انطلاقا من هذه الملاحظات، في إنشاء قاعدة بيانات واسعة تكون بمثابة دليل يساعد الزبائن الراغبين في الاستفادة من خدمات معينة أو اقتناء منتجات والاطلاع على تجارب أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على الخدمة نفسها أو اقتناء المنتج نفسه من مؤسسة ما في شكل تعليق أو رأي أو تقييم أو انطباع تشكل لديهم من تعاملهم مع مؤسسة أو أخرى.

ويقول موسى مداغ للجزيرة نت "قررنا إنشاء موقع إلكتروني أطلقنا عليه اسم "واش رأيك" (ما رأيك)، يمنح كل متصفح فرصة التعليق على المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات في الجزائر، وتقييمها حسب تجربته الخاصة؛ لتوفير قاعدة بيانات للزبائن تساعدهم على الاختيار والتعامل مع الأفضل.



تحسين جودة الخدمات

ويساعد مشروع موسى وزكرياء -الأول من نوعه في الجزائر- الزبائن على اختيار الشركات والمؤسسات المناسبة للتعامل معها، ويسهم في رفع جودة الخدمات والمنتجات في الجزائر.