ما رأيك؟ موقع تفاعلي لتقييم الخدمات والبضائع في الجزائر
سارة جقريف-الجزائر
أطلق الشابان موسى مداغ وزكرياء عبد الحي في مايو/أيار الماضي أول موقع إلكتروني لتقييم خدمات ومنتجات المؤسسات في الجزائر، بعدما دفعهما الشغف بالتكنولوجيا والابتكار إلى تقديم خدمات للزبائن لاختيار أفضل المنتجات والخدمات عند التسوق.
دوافع
لاحظ الشابان اللذان يعمل أحدهما في الفندقة والآخر في مجال البرمجة الرقمية أن الزبائن في الجزائر يجدون صعوبة في اختيار المؤسسات التي تمنحهم أفضل الخدمات والمنتجات، ويلجؤون في أغلب الأحيان إلى البحث عن أصدقاء أو أقارب للاستفسار منهم عن جودة الخدمات وتقديم النصائح لهم انطلاقا من تجاربهم.
وفكر مداغ وعبد الحي، انطلاقا من هذه الملاحظات، في إنشاء قاعدة بيانات واسعة تكون بمثابة دليل يساعد الزبائن الراغبين في الاستفادة من خدمات معينة أو اقتناء منتجات والاطلاع على تجارب أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على الخدمة نفسها أو اقتناء المنتج نفسه من مؤسسة ما في شكل تعليق أو رأي أو تقييم أو انطباع تشكل لديهم من تعاملهم مع مؤسسة أو أخرى.
ويقول موسى مداغ للجزيرة نت "قررنا إنشاء موقع إلكتروني أطلقنا عليه اسم "واش رأيك" (ما رأيك)، يمنح كل متصفح فرصة التعليق على المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات في الجزائر، وتقييمها حسب تجربته الخاصة؛ لتوفير قاعدة بيانات للزبائن تساعدهم على الاختيار والتعامل مع الأفضل.
تحسين جودة الخدمات
ويساعد مشروع موسى وزكرياء -الأول من نوعه في الجزائر- الزبائن على اختيار الشركات والمؤسسات المناسبة للتعامل معها، ويسهم في رفع جودة الخدمات والمنتجات في الجزائر.
|الموقع يساعد الزبائن على اختيار الشركات والمؤسسات المناسبة للتعامل معها (الجزيرة)
منافسة
ترفع التعليقات والتقييمات التي يتيحها الموقع لمتصفحيه من مستوى المنافسة بين المؤسسات والشركات في الجزائر، مما يدفعها إلى تحسين جودة خدماتها ومنتجاتها لكسب رضا الزبائن، والحصول على تقييم جيد، مما يساعدها على استقطاب زبائن جدد.
ويقول موسى مداغ في حديثه للجزيرة نت "الموقع لا يساعد الزبائن فقط ولكنه يساعد المؤسسات والشركات أيضا لأنه يسمح لهم بالاطلاع على مستوى رضا زبائنهم السابقين من خلال تعليقاتهم وتقييمهم ويمكنهم من تحسين جودة خدماتهم ومنتجاتهم، وتدارك النقائص لاستقطاب زبائن جدد".
ويضيف أنه يفكر مع زميله في إضافة خاصية جديدة في الموقع تسمح للشركات والمؤسسات بالتواصل مع الزبائن والرد على تعليقاتهم واستفساراتهم.
موقع مفتوح
يتميز الموقع بشموليته، ولا ينحصر في تقييم خدمة دون أخرى، ويشمل جميع المنتجات والخدمات المتوفرة، ويتيح إمكانية التعليق على الفنادق والمطاعم ووكالات السفر في مجال الفندقة والسياحة، وعلى الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات والشبكات والمواقع الإلكترونية وخدمات الاتصال في مجال التكنولوجيا وعلى برامج التلفزة والمهرجانات والثقافة والأفلام.
كما يتيح الموقع إمكانية تقييم الخدمات المتعلقة بالبنوك والتعليم والمستشفيات ووسائل النقل والمنتجات الصناعية من مواد تجميل ومواد غذائية وأدوية وجميع المؤسسات الاجتماعية والصناعية والعقارية وغيرها من المؤسسات والمنتجات الأخرى.
ويسهم جمع كل هذه المنتجات والخدمات في موقع واحد في ارتفاع عدد التعليقات؛ مما يجعل تأثيرها قويا ويجبر المؤسسات على أخذها بعين الاعتبار لأهميتها في توجيه اختيارات الزبائن.