كهوف السليمانية في العراق.. حين تتوغل داخل أسرار التاريخ

فرح سالم-السليمانية

سكن الإنسان الكهوف منذ بداية العصر الحجري القديم، ومثلت ملاذا آمنا له يقيه الأخطار، غير أنها ظلت لغزا محيرا لعلماء الآثار، ولم يتم الشروع في كشف أسرارها إلا بعد عام 1952 حين بدأت بعثات التنقيب في فرنسا وسويسرا وبريطانيا تحرز تقدما واضحا في مجال علم الكهوف.

وتمثل مدينة السليمانية واحدة من أهم المدن في العراق والتي تزخر بالعديد من الكهوف، حيث يتميز كهف عن الثاني بصفاته وخصائصه وطرق تكونه والتاريخ الشفوي الذي يتناقله سكان المناطق القريبة منه بشأن ظروفه والقصص المحيطة به على مر الأجيال.

وبدأت الأستاذة دوروثي كارود عام 1958 في دراسة الكهوف في العراق، وكشفت عن عديد المعطيات بشأن الجماعات البشرية التي سكنت الكهوف في البلاد في مرحلة العصر الحجري القديم.