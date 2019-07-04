 وفاة مصور لحظة اغتيال السادات
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وفاة مصور لحظة اغتيال السادات

المصور مكرم جاد الكريم حصل على جائزة "وورلد برس فوتو" (مواقع التواصل)
المصور مكرم جاد الكريم حصل على جائزة "وورلد برس فوتو" (مواقع التواصل)

توفي اليوم الخميس المصور الصحفي المصري الذي وثق بعدسة كاميرته لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمعروف باسم حادث المنصة.

ووفق وسائل إعلام محلية، توفي جاد الكريم صباح اليوم في إحدى دور الرعاية الصحية الكنسية شرقي القاهرة.

ووثق جاد الكريم عددا من الأحداث العسكرية التي شهدتها مصر خلال أكثر من 50 عاما، أبرزها حرب اليمن 1962 وحرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وكانت أشهر صورة التقطها جاد الكريم للدقائق الأخيرة من حياة السادات الذي اغتيل في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981 من قبل عناصر في الجيش المصري أثناء حضوره استعراضا عسكريا بمناسبة ذكرى الانتصار في حرب أكتوبر شرقي القاهرة.

ويعد مكرم جاد الكريم من أعلام التصوير الصحفي في البلاد، وكان أول مصري يحصل على جائزة "وورلد برس فوتو"، وهي أكبر جوائز التصوير في العالم.

المصدر : وكالة الأناضول
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