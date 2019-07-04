تعرف على أغلى السيارات الكلاسيكية بالعالم

كشف موقع "إنترستنغ إنغينيرينغ" الأميركي عن قائمة السيارات الكلاسيكية التي بيعت بأسعار خيالية في المزادات العلنية، وشدد على قيمتها التاريخية الكبيرة التي جعلت أثمانها تبلغ أرقاما مذهلة.

وأوضح الكاتب كريستوفر ماكفادن أن الرابح في هذه المزادات لا يشتري مجردة آلة قديمة، وإنما يقتني قطعا من التاريخ الإنساني وسيارات محدودة العدد في العالم.

وفيما يلي بعض أغلى هذه السيارات:

-فيراري 250 جي تي أو:

باعت دار "آر أم سوذبيز" للمزادات هذه السيارة سنة 2018 بمبلغ 48.4 مليون دولار، وهي أغلى سيارة بيعت سنة في السنة نفسها، وتتميز بتصميم جميل، ويعود تاريخ صنعها إلى عام 1962.

وتعتبر السيارة واحدة من بين 36 وحدة فقط صنعت من هذا النموذج، وكان سعرها يبلغ 18 ألف دولار عند تصنيعها للمرة الأولى.

وكانت سيارة من النوع نفسه قد بيعت سنة 2014 مقابل مبلغ تجاوز 38 مليون دولار.