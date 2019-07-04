تعرف على أغلى السيارات الكلاسيكية بالعالم
كشف موقع "إنترستنغ إنغينيرينغ" الأميركي عن قائمة السيارات الكلاسيكية التي بيعت بأسعار خيالية في المزادات العلنية، وشدد على قيمتها التاريخية الكبيرة التي جعلت أثمانها تبلغ أرقاما مذهلة.
وأوضح الكاتب كريستوفر ماكفادن أن الرابح في هذه المزادات لا يشتري مجردة آلة قديمة، وإنما يقتني قطعا من التاريخ الإنساني وسيارات محدودة العدد في العالم.
وفيما يلي بعض أغلى هذه السيارات:
-فيراري 250 جي تي أو:
باعت دار "آر أم سوذبيز" للمزادات هذه السيارة سنة 2018 بمبلغ 48.4 مليون دولار، وهي أغلى سيارة بيعت سنة في السنة نفسها، وتتميز بتصميم جميل، ويعود تاريخ صنعها إلى عام 1962.
وتعتبر السيارة واحدة من بين 36 وحدة فقط صنعت من هذا النموذج، وكان سعرها يبلغ 18 ألف دولار عند تصنيعها للمرة الأولى.
وكانت سيارة من النوع نفسه قد بيعت سنة 2014 مقابل مبلغ تجاوز 38 مليون دولار.
|سيارة "فيراري 335 أس" بلغ سعرها 35.7 مليون دولار (غيتي)
-فيراري 335 أس
باعت دار آرتكوريال للمزادات سنة 2016 هذه السيارة التي يعود تاريخ تصنيعها إلى عامي 1957 و1958 بمبلغ 35.7 مليون دولار، وتتميز بمحرك من نوع في-12، وتبلغ سرعتها القصوى 300 كيلومتر في الساعة.
-مرسيدس بنز دبليو 196
باعت دار بونهامز للمزادات عام 2013 هذه السيارة -التي صنعت بين عامي 1954 و1955- بسعر 29.6 مليون دولار.
-فيراري 290 أم أم
باعت دار "آر أم سوذبيز" للمزادات سيارة "فيراري 290 أم أم" مقابل مبلغ يناهز 28 مليون دولار، وسبق أن شارك بها خوان مانويل فانجيو في سباق "ميل ميغليا" (156 ميلا) وحصل بها على المرتبة الرابعة.
فيراري 275 جي تي بي4 نارت سبايدر
بيعت هذه السيارة 2013 بمبلغ 27.5 مليون دولار، وهي من السيارات السياحية، وصنعت بين عامي 1964 و1968، وهي ذات بابين ومزودة بمحرك في-12 أمامي.
-فيراري 275 جي تي بيسي
باعت دار "آر أم سوذبيز" للمزادات عام 2014 هذه السيارة التي يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1964 مقابل 26.4 مليون دولار، ولم يصنع سوى 4 سيارات منها.
أستون مارتن دي بي آر 1:
باعت دار "آر أم سوذبيز" للمزادات هذه السيارة التي صنعها أستون مارتن مقابل 22.5 مليون دولار، وسبق لها الفوز بسباق "لو مان 24 ساعة" عام 1959 وقادها العديد من أساطير سباق السيارات، مثل ستيرلينغ موس وتوني بروكس.
دوسنبرغ أس أس جي
باعت دار المزادات غودنغ آند كومباني عام 2018 سيارة "دوسنبرغ أس أس جي" بـ22 مليون دولار، ولم يصنع سوى نموذجين منها، وتتميز بهيكل خفيف الوزن ومفتوح السقف.
ووفقا لويكيبيديا، بيعت السيارة الأولى من هذا الطراز للممثل غاري كوبر عام 1935، في حين أعارت الشركة المصنعة السيارة الثانية لعميلها الممثل كلارك غابل عام 1936.
جاكوار دي-تايب
باعت دار "آر أم سوذبيز" للمزادات هذه السيارة مقابل 22 مليون دولار، وقد صنعت بين عامي 1954 و1957.