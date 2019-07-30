كيف نشأت قصص حب رؤساء أميركا مع زوجاتهم؟

جورج واشنطن قابل زوجته مارثا وعاشا قصة حب توجت بزواج دام 40 عاما (مواقع التواصل)

جون كوينزي ولويزا

تعرف الرئيس السادس للولايات المتحدة الأميركية جون كوينزي آدامز على شريكة حياته لويسا كاثرين جونسون في مدينة نانت الفرنسية سنة 1779 حين كان مسافرا رفقة والده جون آدامز في بعثة دبلوماسية إلى فرنسا (تبلغ لويسا وقتها أربعة أعوام في حين يبلغ جون كوينزي 12 عاما).

والتقى الطرفان مجددا سنة 1795 في لندن وكان جون وقتها سفيرا لدى هولندا فتقدم لخطبتها وطلب منها تطوير نفسها حتى تواكب تطلعات عائلته، إذ كان والده كان يشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة آنذاك.

وحافظ الطرفان على زواجهما حتى وفاة جون آدامز سنة 1848، لتنفرد لويسا منذ ذلك الحين بلقب السيدة الأولى الوحيدة التي وُلِدت خارج الولايات المتحدة.

جيمس وآن

تقدم الرئيس الخامس عشر للولايات المتحدة جيمس بيوكانان الابن سنة 1816 لخطبة آن كولمان ولم يقضِ معها سوى بعض الوقت بسبب انشغاله المتواصل بأعماله المكتبية، في حين انتشرت عدة شائعات بأن جيمس كان يلتقي بنساء أخريات وأنه قد تقدم لخطبة آن كولمان بسبب ثروة والدها فقط.

وكتبت آن في نوفمبر/تشرين الثاني 1816 رسالة إلى خطيبها تعلن بين سطورها عن إلغائها الارتباط به قبل أن تتوفى في التاسع من ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، بسبب تعاطي جرعة زائدة من الأفيون مما دفع جيمس إلى التعهد بعدم الزواج، ليظل الرئيس الأميركي العزب الوحيد في تاريخ البلاد.

ترومان وبيسي التقيا صغارا وتزوجا كبارا (مواقع التواصل )

ترومان وبيسي

أما الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة هاري ترومان فقد التقى زوجته باس والاس عندما كان طفلا يرتاد الكنيسة المعمدانية الإنجيلية في مدينة إنديبندنس بولاية ميزوري الأميركية.

ولم يخفِ صاحب الست سنوات إعجابه بالطفلة الشقراء التي تصغره بسنة واحدة منذ ذلك الحين، ليسيرا في درب الحياة معا ويتزوجا في سنة 1919.



ليندون وبليدي

التقى ليندون بينز جونسون بليدي بيرد تايلور-يعمل مساعدا لأحد أعضاء الكونغرس الأميركي عن ولاية تكساس وقتها- بزوجته بيرد في مدينة أوستن بعد أسابيع قليلة من تخرجها من جامعة تكساس الأميركية في 1934 وتناولا معا فطور الصباح في مناسبة واحدة ثم تقدم لطلب يدها.

وطلبت الآنسة في البداية بعض الوقت للتفكير في عرضه لكنه ظل يكتب لها الرسائل بشكل يومي حين سافر للعمل في واشنطن قبل أن توافق على طلبه فور عودته إلى مدينة أوستن بولاية تكساس ويتزوجا.

كالفين وغرايس

في أحد أيام سنة 1903، كانت غرايس آنا غودهي تسقي الأزهار خارج مدرسة كلارك للصم في نورثهامبتون بولاية ماساتشوست حين رفعت رأسها ومدت بصرها نحو النافذة المفتوحة قبالتها لتشاهد كالفين كوليدج يحلق لحيته وتتبادل معه الضحكات ويصبح زوجها بعد سنتين.



نيكسون وباتي

قابل الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون سنة 1938 زوجته باتي بنادي مسرح محلي للهواة، بعد أن قرر الانضمام إلى النادي إيمانا منه بأن امتلاك مهارات التمثيل سيساعده داخل أروقة المحاكم.

وعقب أدائهما الأول في النادي المسرحي، طلب نيكسون من باتي الخروج معه في جولة ثنائية ثم طلب منها الموافقة على الزواج بها لتكلل العلاقة بالزواج بعد ثلاث سنوات.

جورج بوش الابن تعرف على زوجته لورا عن طريق صديقي طفولة (موقع التواصل)





ريغان ونانسي

كتب الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان في مذكراته أنه التقى نانسي ديفيس للمرة الأولى عندما قدمت إليه تنشد مساعدتها في الحصول على دور سينمائي عقب إدراج ممثلة أخرى تحمل الاسم ذاته في القائمة السوداء للممثلين الذين يشتبه في ميولهم الشيوعية.

وتقول آن إدواردز كاتبة السيرة الذاتية للرئيس رونالد ريغان، إن نانسي أخبرت أحد أصدقاء ريغان أنها تريد مقابلته في يوم ما سنة 1949، والتقى الطرفان بعد ذلك في حفل عشاء صغير، لتكون بداية العلاقة التي أسفرت في النهاية عن زواجهما.



جورج بوش ولورا

أما الرئيس الأسبق جورج بوش الابن فقد تعرف على زوجته لورا ويلش عن طريق صديقي طفولته جون وجان أونيل.

وحاول الصديقان مرارا إقناع لورا بالتعرف على جورج ورضخت لمطالبهما والتقته في حفلة شواء سنة 1977، ليسفر ذلك اللقاء عن زواجهما بعد مضي ثلاثة أشهر فقط لحبه الشديد لها.



أوباما وميشيل

حدث اللقاء بين ميشيل روبنسون وباراك أوباما سنة 1989 حين تم تكليف ميشيل -كانت تعمل وقتها بمكتب محاماة في شيكاغو- بإرشاد زوجها الذي كان يعمل مساعدا مؤقتا بجامعة هارفارد الأميركية.

واقترحت ميشيل على أوباما بعد لقائها به عديد المرات أن يتزوجها لكنه رفض ذلك قبل أن تجدد الطلب نفسه في ليلة من ليالي سنة 1991 حين كانا بصدد تناول العشاء بمطعم في شيكاغو ويقابله باراك بالرفض مجددا، قبل أن يكشف عن خاتم الخطوبة الذي أخفاه في طبق التحلية ويتقدم بطلب يدها ويتزوجا سنة 1992.