3 عرب ضمن أفضل 25 مهاجرا بكندا.. قصص اندماج ودعم

إسراء حسين-كندا

ضمت جائزة كندية لأفضل 25 مهاجرا العام الجاري ثلاثةً من أصول عربية، بعد أن حققوا إسهامات مميزة في المجتمع الكندي وصمدوا في بلوغ المرحلة الختامية للجائزة التي بدأت بترشيح سبعمئة شخص، اختير منهم 75 للمرحلة الثانية، قبل أن يستقر العدد عند 25 شخصا في المرحلة الختامية.

المتوجون العرب الثلاثة هم: محمد جمال الشريف (كندي أردني من أصول فلسطينية وهو دكتور في جراحة الوجه والفكين)، وربا فتال (كندية سورية وهي دكتورة في العلوم السياسية)، ورولا داغر (كندية لبنانية وهي مديرة شركة).

وكانت جائزة "آر بي سي" (RBC) التي يدعمها "رويال بنك" (Royal Bank) وصحيفة "تورنتو ستار" (Toronto Star) أطلقت عام 2009، ويتم خلالها اختيار أفضل 25 مهاجرا بكندا من أصول مختلفة وفي مختلف التخصصات، ممن كانت لهم إسهامات مميزة في المجتمع الكندي.

مساعي دمج

وتختلف مسارات وقصص نجاح العرب المتوجين، فمحمد جمال الشريف هاجر إلى كندا قبل عشر سنوات فقط، وهو يشغل منصب رئيس مؤسسة البشرية من أجل السلام، ويقول للجزيرة نت "منذ لحظة تأسيس المؤسسة وضعنا نصب أعيننا أن تكون المؤسسة ذات أهداف إنسانية، ليس على صعيد كندا فقط وإنما على مستوى العالم، وقمنا بعدة برامج لدمج القادمين الجدد بالمجتمع الكندي من خلال التطوع والقيام بأعمال مفيدة له".