شاهد.. "لبلاند" يفتح أبواب التغيير أمام شباب مغاربة

خالد ايت ناصر-تيزنيت

أسست مجموعة من الشباب بمدينة تيزنيت جنوب المغرب فضاء "لبلاند" الإبداعي لدفع شباب المنطقة نحو تغيير اجتماعي حقيقي، وإيجاد فرص تساعدهم على تطوير قدراتهم واكتساب مهارات في مجالات مختلفة.

واستلهم الشباب فكرة فضاء "لبلاند" من تجارب مشابهة في السويد وإيطاليا، ورأى المشروع النور في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

يقول أحد مؤسسي الفضاء أيمن ادحجي إن "لبلاند" فضاء إبداعي في مجالات الفن والتكنولوجيا وريادة الأعمال.