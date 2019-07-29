أصلحها بيدك دون ميكانيكي أو مصاريف.. أعطال السيارات الأكثر شيوعا
لا تتطلب كل الأعطال التي تتعرض لها السيارة استدعاء الميكانيكي أو صرف الأموال لإصلاحها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، بل يمكن للسائق حل بعض المشاكل بنفسه وتوفير ما كان سينفقه عليها لو استدعى ميكانيكيا.
بطارية فارغة
إذا كان عمر البطارية يتجاوز خمس سنوات فقد حان الوقت لاستبدالها بأخرى جديدة، ويمكن للسائق توفير المال والمصاريف الزائدة من خلال تعلم كيفية تركيب البطارية بنفسه إذا حان وقت استبدالها.
احتراق الصمام الكهربائي
حين يتوقف الراديو أو الأنوار أو أي مكون كهربائي آخر، فاعلم أن ذلك يعود في كثير من الأحيان إلى احتراق أحد الصمامات الكهربائية (الفيوزات)، لذلك وجب البحث في دليل مالك السيارة عن تبويب "الصمامات الكهربائية" للعثور على لوحة الصمامات.
ويحتوي أغلبها على رسم بياني يوضح أين تقع كل لوحة صمامات، ويظهر لكل لوحة رسم بياني يحدد الصمام الكهربائي المخصص لكل جهاز.
تعطل المولد الكهربائي
إذا توقفت سيارتك أو شاحنتك عن العمل فمن المحتمل أنها تحتاج إلى مولد كهربائي جديد.
|شمعات الاحتراق من أكثر الأعطاب شيوعا في السيارات (مواقع التواصل)
احتكاك الفرامل
إذا كنت قادرا على القيام ببعض المهام الميكانيكية الأساسية مثل تغيير مفتاح التشغيل أو المولدات أو كاتم الصوت، فأنت حتما قادر على تغيير فرامل السيارة.
شمعات الاحتراق
من المعروف أن شمعات الاحتراق تضعف بمرور الوقت أو تحترق، فعندما تنتقل الشرارة بين القطبين الكهربائيين تؤدي إلى تآكل كميات ضئيلة جدا من المعدن في كل واحد منهما.
وتتسع الهوة بين القطبين الكهربائيين بمرور الوقت إلى درجة تكون فيها الشرارة غير قادرة على التنقل بينهما، مما يتسبب في ظهور مشكلة في تشغيل السيارة وزيادة استهلاك البنزين وتراجع قوة السيارة.
تشقق الطلاء
من المهم إزالة الطلاء المتشقق وإعادة طلاء السيارة وإصلاح الخدوش ومختلف الأضرار الأخرى قبل أن تتفاقم ويصيبها الصدأ، وذلك أول ما تظهر هذه الشقوق.
إطار مثقوب
يوضح دليل مالك السيارة كيفية استبدال الإطار المثقوب بآخر جديد، لكنك قد تتعرض للعديد من المفاجآت الأخرى كالعجلة الصدئة أو وجود إطار إضافي لا يمكنك الاستفادة منه.