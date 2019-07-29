أصلحها بيدك دون ميكانيكي أو مصاريف.. أعطال السيارات الأكثر شيوعا

لا تتطلب كل الأعطال التي تتعرض لها السيارة استدعاء الميكانيكي أو صرف الأموال لإصلاحها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، بل يمكن للسائق حل بعض المشاكل بنفسه وتوفير ما كان سينفقه عليها لو استدعى ميكانيكيا.

وفيما يأتي بعض الأعطال الممكن إصلاحها دون ميكانيكي والأكثر شيوعا:

بطارية فارغة

إذا كان عمر البطارية يتجاوز خمس سنوات فقد حان الوقت لاستبدالها بأخرى جديدة، ويمكن للسائق توفير المال والمصاريف الزائدة من خلال تعلم كيفية تركيب البطارية بنفسه إذا حان وقت استبدالها.

احتراق الصمام الكهربائي

حين يتوقف الراديو أو الأنوار أو أي مكون كهربائي آخر، فاعلم أن ذلك يعود في كثير من الأحيان إلى احتراق أحد الصمامات الكهربائية (الفيوزات)، لذلك وجب البحث في دليل مالك السيارة عن تبويب "الصمامات الكهربائية" للعثور على لوحة الصمامات.

ويحتوي أغلبها على رسم بياني يوضح أين تقع كل لوحة صمامات، ويظهر لكل لوحة رسم بياني يحدد الصمام الكهربائي المخصص لكل جهاز.

تعطل المولد الكهربائي

إذا توقفت سيارتك أو شاحنتك عن العمل فمن المحتمل أنها تحتاج إلى مولد كهربائي جديد.