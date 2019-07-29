يحدث في ألمانيا.. دفع طفلا أمام قطار سريع فقتله

قالت الشرطة الألمانية إن رجلا إريتريا دفع طفلا في الثامنة من عمره أمام قطار متحرك بمحطة قطارات فرانكفورت الرئيسية في ألمانيا اليوم الاثنين فقتله، كما دفع الرجل والدة الطفل لكنها نجت.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به حاول الدفع بشخص ثالث إلى القضبان إلا أن هذا الشخص تمكن من إنقاذ نفسه دون السقوط على القضبان.

وأعلنت أن التحقيقات الأولية في الجريمة أظهرت أنه ليست هناك علاقة تربط بين الضحية والمشتبه به الذي ألقي القبض عليه بعد أن فر من المحطة بعد الجريمة، ولم يدلِ المشتبه به حتى الآن بأي إفادات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

ونقلت والدة الطفل إلى مستشفى وسيجري استجوابها كذلك، وكتبت شرطة فرانكفورت في صفحتها على تويتر أن المشتبه به من إريتريا.

وأغلقت المحطة العديد من الأرصفة لساعات عدة، وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن هذا تسبب في إلغاء رحلات وتأخيرات.

ولم يتضح بعد متى ستعود حركة القطارات إلى طبيعتها في المحطة، وهي من أكبر محطات القطارات بألمانيا، ويتردد عليها يوميا نحو نصف مليون شخص.

من جهته، أعرب فولكر بوفير رئيس حكومة ولاية هيسن عن صدمته إزاء الجريمة، وقال "إنه مذهول من دفع أم وطفلها أمام قطار متحرك، الكشف عن ملابسات هذه الجريمة البشعة في يد السلطات المختصة حاليا".