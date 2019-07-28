فزع في عاصمة القمار.. الجراد يغزو لاس فيغاس

تتأهب مدينة لاس فيغاس الأميركية لغزو جديد لأسراب الجراد، بعد تحذيرات أطلقتها دائرة الزراعة في ولاية نيفادا من احتمال بقاء تلك الحشرات بالمنطقة لبضعة أسابيع خلال هجرتها إلى المناطق الشمالية.

وبدأت الصور ومقاطع الفيديو حول أسراب الجراد المتجمع تحت أضواء الكازينوهات على طول قطاع الفنادق وأماكن الترفيه في المدينة بالظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام.

وقالت دائرة الزراعة في ولاية نيفادا إن الاجتياح النادر الحصول لأسراب الجراد مرتبط بالشتاء والربيع الماطرين بشكل استثنائي.

من جهته، اعتبر عالم الحشرات في ولاية نيفادا جيف نايت أنه لا داعي لقلق السكان والزوار، مضيفا أن الحشرات لا تحمل أمراضا ولا تلسع، وربما لن تسبب أي ضرر لأوراق النباتات.

وقال نايت "إنه (الجراد) يأكل الأعشاب بشكل عام". وأضاف "عندما يكون هناك كثير (من الجراد)، فإنه يميل إلى التحرك ويتجه شمالا"، مضيفا أنه من المحتمل أن تظل أسراب الجراد بالمنطقة لبضعة أسابيع.

ويظهر الجراد بشكل خاص في الليل بلاس فيغاس، التي تشتهر بأندية القمار، لأنها تنجذب إلى الأضواء فوق البنفسجية البيضاء المشرقة.

وقال المسؤولون إن الأشخاص الذين يريدون إبعاد تلك الحشرات يمكنهم تغيير الإضاءة الخارجية للأماكن الخاصة بهم إلى ضوء منخفض فوق البنفسجي أو ضوء كهرماني.

وشهدت مدينة لاس فيغاس قدوم أسراب مماثلة من الجراد أربع مرات أو خمسا، خلال الثلاثين عاما الماضية، وفقا لسجلات الطقس.