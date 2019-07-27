عمرها 6 سنوات.. طفلة كورية تشتري منزلا بـ8 ملايين دولار

اشترت طفلة كورية عمرها ستة أعوام -وتحظى بشهرة على موقع يوتيوب- منزلا فاخرا بثمانية ملايين دولار، في العاصمة سول.

والطفلة الملقبة بـ"بورام"، تعد من أشهر الأطفال "اليوتوبر"، ولديها أكثر من ثلاثين مليون متابع، على قناتيها في يوتيوب.

واقتنت الطفلة عقارا مؤلفا من خمسة طوابق بقيمة ثمانية ملايين دولار، عن طريق شركة بورام العائلية، التي أسستها أسرتها، وفق ما أوردته شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وتمتلك بورام 13.6 مليون متابع على إحدى قناتيها، و17.6 مليون على القناة الأخرى في يوتيوب، حيث تنشر مقاطع فيديو يتجاوز عدد مشاهدات بعضها 350 مليون مشاهدة.

ويقدر دخل الطفلة الكورية بورام الشهري بنحو ثلاثة ملايين دولار.

وكانت منظمة "أنقذوا الأطفال" تلقت شكاوى عام 2017 بدعوى تأثير المشاهد التي تبثها بورام على التطور العاطفي والأخلاقي لدى الأطفال.

وقدمت المنظمة شكوى للشرطة، بشأن مشاهد تظهر فيها بورام وهي تسرق نقودا من محفظة والدها، وتقود سيارة.

وقضت محكمة الأسرة في سول بإخضاع والدي الطفلة لدورة تثقيفية بشأن الحيلولة دون استغلال الأطفال.