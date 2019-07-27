سجاد النول.. حكاية صناعة يتوارثها النوبيون منذ آلاف السنين

محمد السيد-النوبة

في محل ضيق بقرية غرب سهيل في محافظة أسوان، يقضي المصري عبده إسكندر يومه في غزل وصناعة السجاد على النول الخشبي.

وفي سن السادسة تعلم عبده على يد والده صناعة السجاد بواسطة النول، قبل أن يتخذ من قرية سهيل مقرا لعمله، لا سيما أن السائحين الأجانب يحرصون على زيارة القرى النوبية ومشاهدة بيوتها ومنتجاتها اليدوية وشراء الكثير من المقتنيات المختلفة التي تعتبر لهم تذكار هام من صعيد مصر.

والنول عبارة عن آلية خشبية تستخدم في غزل وحياكة السجاد التقليدي، وظهرت في مصر لأول مرة في عهد الفراعنة.

وكانت صناعة النول اليدوية تعتمد في الماضي على "صوف الغنم"، لكنها تعتمد في الوقت الراهن على القطن والحرير.