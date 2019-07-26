 50 تلميذا يحاولون اقتحام مركز شرطة بألمانيا
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50 تلميذا يحاولون اقتحام مركز شرطة بألمانيا

منظر خارجي لإحدى المدارس الألمانية بالقرب من فرانكفورت (رويترز)
منظر خارجي لإحدى المدارس الألمانية بالقرب من فرانكفورت (رويترز)

ذكرت الشرطة الألمانية مساء أمس الخميس أن نحو 50 تلميذا حاولوا اقتحام مركز شرطة لإطلاق سراح زميل لهم (15 عاما) بعد أن تم احتجازه بتهمة "السكر والشغب".

وكان أمن المدرسة في بلدة شتارنبرغ بجنوبي البلاد قد استدعى الشرطة بعد أن أصبح سلوك الصبي المخمور خارج السيطرة خلال حفل وداع، ولم تستطع الشرطة تهدئته، ولذلك قررت احتجازه.

وحاولت مجموعة من التلاميذ اقتحام مركز الشرطة بعد احتجاز زميلهم، كما سعوا لفتح الباب الأمامي، لكنهم فشلوا في ذلك.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء زجاجات وكسرت نافذة في مبنى المركز، لكنها تمكنت من استعادة السيطرة على الوضع، وتم اعتقال ثلاثة تلاميذ بعد اتهامهم بمحاولة إطلاق سراح شخص محتجز وإتلاف ممتلكات.

المصدر : الألمانية
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