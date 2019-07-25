شخصيات مشهورة لقيت حتفها في حوادث سير

وفي ما يلي قائمة مشاهير توفوا في حوادث سير:

إيزادورا دانكن

لقيت الراقصة ومصممة الاستعراضات الأميركية إيزادورا دانكن حتفها في 14 سبتمبر/أيلول 1927 عندما علق وشاحها على حافة سيارة أميلكار جي أس التي كانت تسافر فيها قرب مدينة نيس الفرنسية، وهو ما تسبب في اختناقها.

مصممة الاستعراضات الأميركية إيزادورا دانكن توفيت عام 1927 بمدينة نيس الفرنسية (غيتي)

جون بوغاتي

توفي جون بوغاتي ابن المستثمر الذي أسس شركة بوغاتي لتصنيع السيارات إيتوري بوغاتي في حادث مرور في واحد من النماذج التي صنعتها الشركة، وذلك في 11 أغسطس/آب 1939.

وحصلت الوفاة أثناء قيام جون ببعض الاختبارات لتحسين أداء السيارة التي كانت في طور التصنيع.

الجنرال باتون

توفي العسكري الأميركي الشهير الجنرال جورج باتون في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1945 في حادث سير غريب، رغم أنه كان يسير بسرعة منخفضة، بعد أن اصطدم بشاحنة قرب مفترق سكك حديدية.

ويعتقد أن وفاة باتون كانت ناجمة عن تعرضه لنزيف حاد بعد إصابته بشظايا بلور سيارة كاديلاك 75 التي كان يستقلها.

جيمس دين

كان الممثل الأميركي جيمس دين يقود سيارة بورش سبايدر 550 في الثلاثين من سبتمبر/أيلول 1955، بعد أن حصل على غرامة بسبب إفراطه في السرعة، وحاول تفادي الاصطدام بسيارة فورد، فقام بعملية انعطاف حادة ومفاجئة تسببت له في كسور بالعنق واليدين، توفي إثرها.

وتوفي جيمس عن عمر ناهز 24 سنة، ومثلت وفاته صدمة لعشاق السينما في العالم، حيث كان يعد فنانا موهوبا وصاعدا وقتها.

غريس كيلي

توفيت أميرة موناكو غريس كيلي في 14 سبتمبر/أيلول 1982، عن عمر 53 سنة، بعد أن انحرفت سيارتها من نوع روفر نحو واد بعمق نحو أربعين مترا، بحسب الرواية الرسمية للحادث.

وذكرت الجهات الرسمية -في بيان أصدرته حول الحادث- أن السيارة خرجت عن السيطرة ونشبت فيها النيران.

ورغم أنه تم إطفاء الحريق وإخراج غريس كيلي من السيارة مع ابنتها، فإنها فارقت الحياة.

أميرة موناكو غريس كيلي توفيت في حادث مرور ونشبت النيران في سيارتها (غيتي)

نينو برافو

توفي المغني الإسباني نينو برافو في 16 أبريل/نيسان 1973 أثناء توجهه إلى مدريد من مسقط رأسه لأسباب قد تعود إلى تهوره وقلة انتباهه وفقدانه السيطرة على المقود في أحد المنعطفات، على المستوى الكيلومترية رقم 95 عند مرتفعات فيا روبيو، وكان الوحيد المتوفي من ثلاثة أشخاض كانوا معه.

ديانا سبنسر

لقيت الأميرة ديانا حتفها مع رفيقها عماد الفايد في 31 أغسطس/آب 1997 في نفق جسر ألما في العاصمة الفرنسية، عندما كان السائق يقود السيارة بسرعة جنونية، مما أدى إلى اصطدمه بعمود.

وقام محمد الفايد -والد عماد- بإجراء تحقيقات مستقلة بعد ظهور اتهامات للعائلة المالكة البريطانية بتدبير هذا الحادث، إلا أن الأبحاث التي تم إجراؤها لم تتوصل إلى أي أدلة على أن الحادث مدبر، رغم مرور عشرين عاما عليه.

فرناندو مارتين

توفي في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 1989 أول لاعب كرة سلة إسباني يحترف في الدوري الأميركي الممتاز في حادث سير، بعد أن اصطدم بسيارة أمامه بعد خروجه من مساره أثناء قيادته سيارة لانسيا ثيما.

الممثل الأميركي جيمس دين توفي عن عمر 24 سنة عندما كان يقود سيارة بورش سبايدر 550 (غيتي)

خوان غوميز

توفي لاعب كرة القدم خوان غوميز المعروف باسم خوانيتو في الثاني من أبريل/نيسان 1992 أثناء عودته إلى العاصمة لمشاهدة مباراة فريقه المفضل ريال مدريد أثناء نومه.

ويرجع سبب الوفاة إلى قيام السائق بمناورة عنيفة لتجنب بعض أغصان الأشجار التي كانت في الطريق، إلا أن السيارة انحرفت لتصطدم بشاحنة برتغالية.

هيرومو ناروسي

توفي رئيس فريق اختبارات سيارات تويوتا هيرومو ناروسي في 23 يونيو/حزيران 2010 في حادث غريب حصل في اصطدام بين سيارته من نوع ليكسوس مع سيارة بي أم دبليو، التي كان يقودها أحد المختبرين على حلبة الاختبارات.

بول ووكر

توفي الممثل بول ووكر على الطريق السريع في لوس أنجلوس بطريقة فظيعة في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد أن علق بين السيارة والمحرك ليحترق وهو لا يزال حيا.