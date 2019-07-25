شاهد.. موجة حر ثانية في فرنسا ودول أوروبية أخرى

تشهد فرنسا موجة حر كبيرة، إذ فاقت الحرارة في بعض مدنها 40 درجة. وشملت الموجة باريس ومدنا شمالية، كما شملت عدة دول أوروبية في أنحاء مختلفة من القارة.

وتبلغ درجات الحرارة ذروتها اليوم الخميس في عشرين إقليما فرنسيا، خاصة في العاصمة باريس، في ثاني موجة حر تجتاح فرنسا خلال أقل من شهر. والأرقام المسجلة اليوم لم يسبق أن شهدتها البلاد منذ بدء العمل بنظام قياس درجات الحرارة.

ويفترض -وفق هيئة الأرصاد الفرنسية- أن تحطم الحرارة في باريس رقما قياسيا سجل قبل 72 عاما عند 40.4 درجة. كما يتوقع أن تتجاوز الحرارة الـ40 درجة في مدن الشمال الفرنسي مثل ستراسبورغ وليل.

وكما في الموجة السابقة التي شملت عدة دول أوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، رفعت فرنسا درجة الإنذار من الموجة الجديدة إلى المستوى الأحمر، واستنفرت مرافقها الصحية، ووجهت نصائح للمواطنين لتفادي تعريض حياتهم للخطر.

وعلى غرار فرنسا، شهدت مناطق في بريطانيا درجات حرارة قياسية مرتفعة قاربت الأربعين درجة في لندن. وتشمل موجة الحر الجديدة ألمانيا وهولندا وبلجيكا وحتى الدول الإسكندنافية كالسويد.

وقالت هيئة الأرصاد البريطانية إن التغير المناخي في العالم زاد من فترات الحر الشديد في أوروبا.