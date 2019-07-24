تعرف على عشر لغات قديمة لا تزال مستخدمة حتى اليوم

تظل اللغات أعظم ما ابتكره الإنسان من طرق تعبيرية بعد أن كان الأسلاف البدائيون يتواصلون بينهم عن طريق الإشارات، وذلك رغم الاختلافات العديدة بين رسوم حروفها وطرق نطقها وتاريخ ظهورها منذ ظهور الإنسان على وجه البسيطة.

وتطورت اللغات عبر أجيال متعاقبة على نحو يصعب معه تحديد النقطة الفاصلة بين لغة وأخرى، مما يجعل الحسم في مسألة أقدم لغة عرفها الإنسان والجزم في نشأة لغة ما على أنقاض لغة أخرى أمرا صعبا للغاية.

وفيما يلي قائمة تضم عشر لغات قديمة لا تزال مستخدمة حتى اليوم بين الناس:

اللغة العربية

تعود اللغة العربية الفصحى إلى نحو 1600 عام، في حين ترجع أصولها إلى ما قبل ذلك بكثير، وهي أكثر اللغات تحدثا ونطقا ضمن مجموعة اللغات السامية وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم ويتحدث بها أكثر من 467 مليون نسمة موزعين على الوطن العربي والعديد من المناطق الأخرى المجاورة كتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وإيران.

وكتب باللغة العربية عدد كبير من أهم الأعمال الدينية والفكرية في العصور الوسطى، وارتفعت مكانتها إثر انتشار الإسلام بين الدول، وأصبحت لغة السياسة والعلم والأدب لقرون طويلة في الأراضي التي حكمها المسلمون.

والعربية من أكثر اللغات غزارة من حيث المادة اللغوية، ويحوي معجم لسان العرب لابن منظور من القرن 13 الميلادي أكثر من ثمانين ألف مادة.