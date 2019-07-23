التميز العلمي بالمغرب.. احتفاء بالباحثين والجامعات والمجلات العلمية
خالد آيت ناصر-أكادير
وضمت قائمة المحتفى بهم رشيد صلغي من جامعة ابن زهر بأكادير، سمية فهد من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بنحدو زورارة من جامعة أبي شعب الدكالي بالجديدة، الراحل عبد الغني بلوقيد، نصر الدين اليوسي من جامعة القاضي عياض بمراكش، الطيبي بن جدا من جامعة محمد الأول بوجدة، نزهة الباري من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، عبد المجيد جميل من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أمينة بركات وعبد الإله بن يوسف من جامعة محمد الخامس بالرباط، عز الدين الفاسي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
ذكر بلاغ صحفي للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن هذا الحفل يشكل مناسبة للتوعية والتعرف بأهمية الإنتاج العلمي المفهرس في قواعد البيانات.
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واختارت منظمة كلارفيت أناليتكس (مستقلة تعنى بنشر البحث العلمي عالميا) خلال الحفل خمس جامعات مغربية لتصير مصنفة عالميا بعد أن كانت جامعة واحدة مصنفة سنة 2016.
وضمت قائمة الجامعات العالمية الجديدة جامعة القاضي عياض بمراكش، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، جامعة محمد الخامس بالرباط، جامعة محمد الأول بوجدة، الجامعة الدولية بالرباط، جامعة الحسين الثاني بالدار البيضاء، جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات بمدينة بنجرير.
مجلات متوجة
يقول عمر حلي رئيس جامعة ابن زهر بأكادير للجزيرة نت "الاحتفاء يهدف لإعادة الاعتبار للبحث العلمي عموما من خلال برنامج المركز الوطني للبحث العلمي وبرنامج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتثمين ما يقوم به الباحثون المغاربة".
وفي قائمة المجلات العلمية المتميزة، تم تتويج الباحث حموتي بلخير أستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة ورئيس المجلة المغربية للكيمياء، يونس شرادي من جامعة محمد الخامس رئيس مجلة جورنال أوف ميدكل أند سرجسل رسيرش، خالد الصغير من جامعة محمد الخامس بالرباط رئيس مجلة هيسبريس-تمودا.
ويقول حموتي بلخير الرئيس المؤسس للمجلة المغربية للكيمياء للجزيرة نت: هذا التتويج اعتراف دولي من قبل مؤسسة عالمية تهتم بقاعدة البيانات للمجلات المصنفة وذات جودة عالية، نحن اجتهدنا في هذه المجلة منذ سنة 2013 واشتغلنا في صمت وندرك الآن أن مجهود حوالي عشر سنوات لم يذهب سدى.
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