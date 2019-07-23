التميز العلمي بالمغرب.. احتفاء بالباحثين والجامعات والمجلات العلمية

خالد آيت ناصر-أكادير

احتفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية مؤخرا بمبادرة من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وبشراكة مع شبكة العلوم (Web Of Science Group) في العاصمة الرباط بـ 11باحثا تألقوا في اختصاصات متنوعة ضمن حفل تميز البحث العلمي بالبلاد.

وضمت قائمة المحتفى بهم رشيد صلغي من جامعة ابن زهر بأكادير، سمية فهد من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بنحدو زورارة من جامعة أبي شعب الدكالي بالجديدة، الراحل عبد الغني بلوقيد، نصر الدين اليوسي من جامعة القاضي عياض بمراكش، الطيبي بن جدا من جامعة محمد الأول بوجدة، نزهة الباري من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، عبد المجيد جميل من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أمينة بركات وعبد الإله بن يوسف من جامعة محمد الخامس بالرباط، عز الدين الفاسي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

توعية وتثمين

ذكر بلاغ صحفي للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن هذا الحفل يشكل مناسبة للتوعية والتعرف بأهمية الإنتاج العلمي المفهرس في قواعد البيانات.

6062993029001 7db3e65f-3e32-4d9f-8746-7b92e8fa8f79 34c2a6a2-911a-46ee-ad41-174dca1ac0a4 video

وتقول سمية فهد الأستاذة بجامعة عبد المالك السعدي الحاصلة على جائزة أفضل باحث في مجال الحيوانات البرمائية والزواحف للجزيرة نت: أنا فخورة بالعمل على المحافظة على التنوع البيولوجي بالمغرب، وهذا التتويج نتاج عمل فريق ينقسم بين المغرب وبعض الدول الأوربية.. التتويج نجاح للمرأة المغربية وللباحث المغربي بصفة عامة.



واختارت منظمة كلارفيت أناليتكس (مستقلة تعنى بنشر البحث العلمي عالميا) خلال الحفل خمس جامعات مغربية لتصير مصنفة عالميا بعد أن كانت جامعة واحدة مصنفة سنة 2016.

وضمت قائمة الجامعات العالمية الجديدة جامعة القاضي عياض بمراكش، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، جامعة محمد الخامس بالرباط، جامعة محمد الأول بوجدة، الجامعة الدولية بالرباط، جامعة الحسين الثاني بالدار البيضاء، جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات بمدينة بنجرير.

الحفل احتفى بـ 11 باحثا ومجلات علمية وجامعات وطنية مصنفة عالميا ( الجزيرة)

مجلات متوجة

يقول عمر حلي رئيس جامعة ابن زهر بأكادير للجزيرة نت "الاحتفاء يهدف لإعادة الاعتبار للبحث العلمي عموما من خلال برنامج المركز الوطني للبحث العلمي وبرنامج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتثمين ما يقوم به الباحثون المغاربة".

وفي قائمة المجلات العلمية المتميزة، تم تتويج الباحث حموتي بلخير أستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة ورئيس المجلة المغربية للكيمياء، يونس شرادي من جامعة محمد الخامس رئيس مجلة جورنال أوف ميدكل أند سرجسل رسيرش، خالد الصغير من جامعة محمد الخامس بالرباط رئيس مجلة هيسبريس-تمودا.

ويقول حموتي بلخير الرئيس المؤسس للمجلة المغربية للكيمياء للجزيرة نت: هذا التتويج اعتراف دولي من قبل مؤسسة عالمية تهتم بقاعدة البيانات للمجلات المصنفة وذات جودة عالية، نحن اجتهدنا في هذه المجلة منذ سنة 2013 واشتغلنا في صمت وندرك الآن أن مجهود حوالي عشر سنوات لم يذهب سدى.