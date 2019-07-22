حلقة السمك بالأنفوشي.. أشهر أسواق الإسكندرية

بالقرب من قلعة قايتباي التاريخية في الإسكندرية، وعلى بعد دقائق من قصر رأس التين؛ تواصل حلقة السمك بالأنفوشي منذ مئتي سنة إمداد المصريين بالسمك الطازج كل يوم.

وتعد حلقة الأنفوشي أشهر وأقدم أسواق السمك في محافظة الإسكندرية (شمالي مصر)، ليس فقط كونها البورصة الرئيسية لتحديد أسعار السمك، بل كونها معلما أثريا من معالم المدينة البارزة.

بدأت الحلقة بمجموعة من بائعي السمك كانوا يجتمعون فى شكل دائرة كل صباح، وعندما زاد عدد الصيادين فكّر الإنجليز فى إقامة حلقة للسمك تلافيًا للمشاكل والنزاعات، وهو ما تم عام 1834 في شكل مستطيل حتى يسهل تقسيم أماكن بيع السمك، وهو الشكل المعروف فى أسواق السمك الأوروبية.

يقول تاجر السمك الحاج صالح عبده إن الإسكندرية معروفة بحلقة سمك الأنفوشي، موضحا أن صيد السمك في الشتاء أفضل من الصيف.

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن المزارع السمكية تنافس الصيد، لكن تظل حلقة الأنفوشي تتميز بالسمك الطازج.

ولفت إلى أن حلقة السمك يعمل بها العديد من الشباب، بعضهم يحمل درجات علمية، لكن هناك من يريد أن يعمل فقط في الشؤون الإدارية للسوق، وليس العمل اليدوي.

وتنتج مصر نحو 1.8 مليون طن من الأسماك سنويا، منها 70% من المزارع السمكية، وتستورد نحو ثلاثمئة ألف طن لسد احتياجات السوق المحلي.