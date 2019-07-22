 "صدام فخر العرب" منقوشة على مدخل متحف البصرة
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"صدام فخر العرب" منقوشة على مدخل متحف البصرة

اسم صدام يثير جدلا عبر مواقع التواصل (رويترز)
اسم صدام يثير جدلا عبر مواقع التواصل (رويترز)
انتشرت صورة للمدخل الرئيس لمتحف البصرة تظهر نقشا على سقفه يحمل عبارة "صدام فخر العرب"، وهو ما أثار جدلا بين نشطاء مواقع التواصل بين مطالب بإزالة النقش ورافض لها.
 
يشار إلى أن متحف البصرة كان سابقا أحد القصور الرئاسية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وكان قد افتتح المتحف مطلع العام الجاري ويعرض مئات القطع الأثرية النفيسة.
 
وتباينت ردود الفعل إزاء النقش الذي يمجد صدام، ففي حين طالب البعض بمحو العبارة، اعتبرها آخرون جزءا من التاريخ ولا ضير في بقائها.

فيقول الناشط على الفيسبوك رشيد الزوبعي إن "نقش اسم صدام يبقى ذكرى إن نفعت الذكرى".

كما لفت مشاركون إلى أن اسم صدام موجود في كل قصوره.

وعلقت سارة -بالفيسبوك- "متحف البصرة الحضاري ناسين يرفعون (نسوا حذف) الزخرفة من السقف، مكتوب عليها: صدام فخر العرب".

أما العراقي -الذي لم يسم نفسه- فعلق "مقولة صدام فخر العرب، لا تزال منقوشة على أسقف متحف البصرة، رغم مرور نحو 16 عاما على انتهاء حقبة النظام السابق".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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