"صدام فخر العرب" منقوشة على مدخل متحف البصرة

انتشرت صورة للمدخل الرئيس لمتحف البصرة تظهر نقشا على سقفه يحمل عبارة "صدام فخر العرب"، وهو ما أثار جدلا بين نشطاء مواقع التواصل بين مطالب بإزالة النقش ورافض لها.

يشار إلى أن متحف البصرة كان سابقا أحد القصور الرئاسية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وكان قد افتتح المتحف مطلع العام الجاري ويعرض مئات القطع الأثرية النفيسة.