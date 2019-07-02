البمبر.. فاكهة تغنّى بها الأجداد بالخليج وهجرها الأبناء

بثينة الهتمي-الدوحة

"أبكي على البمبرة وأبكي على التينة وأبكي على من جرح قلبي بسكينه".. عشق سكان الخليج شجرة البمبر وتغنوا بها، وكانوا يحرصون على زراعتها في منازلهم للاستفادة من ثمارها والاستمتاع بجمالها.

أما في الوقت الحاضر فقد هجر الأبناء فاكهة البمبر، وكثيرون منهم لا يعرفون فوائدها ولا يرغبون في زراعتها بالمنازل.