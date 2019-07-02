سعيد المجداني.. قصة مغربي تألق في كندا بابتكارات تساعد الطلاب

فاز المغربي سعيد المجداني الحاصل على الجنسية الكندية بجائزة التعليم المميز في كندا بعد أن نجح في تنفيذ برنامج ابتكارات حقق فيه الطلاب أكثر من 100 اختراع وتطبيق قادهم إلى نيل مراكز متقدمة في مسابقات وطنية بالبلاد وإنجاز العديد من الابتكارات الفريدة.

وحصل أحد الطلاب المشاركين في البرنامج –عمره 15 سنة- على المرتبة الثالثة في الاختراعات عن ابتكاره لنظارة ذكية تحوّل الكلام إلى كتابة في مسابقة المخترعين على مستوى كندا، رغم أن المسابقة مخصصة للطلاب الجامعيين في المقام الأول.

وأوضح سعيد المجداني أن طالبا ثانيا ابتكر تطبيقا يفحص صلاحية الأكل في المحلات والمطاعم، وطالبا ثالثا ابتكر تطبيقا يحوّل لغة الإشارة إلى لغة مكتوبة، ورابعا أضاف خاصية إلى برنامج "جي بي أس" تساعد المستخدمين على التعرف على مكان أي شخص في بناية، في حين ابتكر طالب خامس جهازا يسمح بقياس المناعة دون وخز.