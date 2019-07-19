مسجد قبل 1200 عام.. اكتشفته إسرائيل التي تبحث عن آثارها

قال علماء آثار إسرائيليون إنهم اكتشفوا بقايا مسجد من أقدم المساجد الريفية في العالم، ويعود بناؤه تقريبا إلى فترة وصول الإسلام إلى منطقة النقب جنوب فلسطين.

وتعتقد سلطة الآثار الإسرائيلية أن عمر المسجد يقدر بنحو 1200 عام، ويعود تاريخه إلى القرن السابع أو الثامن الميلادي، وقد تم اكتشافه قبيل البدء في أعمال إنشاء جديدة بمدينة رهط البدوية بصحراء النقب.

وأمس الخميس، قالت سلطة الآثار إنه توجد مساجد كبيرة معروفة تعود لتلك الفترة في القدس، لكن من النادر أن تجد مكانا للعبادة بهذا القِدم كان جمهور المصلين فيه من المزارعين المحليين على الأرجح.

وتم العثور على بقايا مسجد مفتوح على شكل مستطيل، ومقام على مساحة أشبه بمساحة مرآب يتسع لسيارة واحدة مع محراب.

وقال جدعون أفاني المسؤول بسلطة الآثار إنه من أقدم المساجد التي يعرف أنها تعود لبداية وصول الإسلام إلى فلسطين بعد الفتح الإسلامي عام 636 ميلادية.

وأضاف أن اكتشاف القرية والمسجد الواقع في جوارها بمثابة إسهام كبير في دراسة تاريخ البلد خلال هذه الفترة.