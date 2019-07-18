 برقاش.. سوق الجمال الأكبر في الشرق الأوسط
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برقاش.. سوق الجمال الأكبر في الشرق الأوسط

حسن المصري-الجيزة

على مد البصر وعلى مساحة 25 فدانًا، تنتشر عشرات الآلاف من الجمال، في سوق برقاش (غرب القاهرة) والذي يعد من أكبر الأسواق في هذا المجال بالشرق الأوسط.

في الصباح الباكر يبدأ التجار والمواطنون رحلتهم لبيع وشراء الإبل، ومع مرور الوقت يتحول السوق إلى أحد المعالم السياحية للاستمتاع بما يقدمه من سباقات للهجن، كما بات قبلة للكثير من المصورين المحليين والعالميين.

ومنذ مئات السنين تأتي الجمال السوق من السودان، حيث تقطع آلاف الأميال فوق رمال الصحارى القاحلة في طريق "درب الأربعين" الذي استمد اسمه من رحلة الأربعين يوما التي تقطعها الإبل منذ انطلاقها من مدينة أمدرمان السودانية حتى وصولها إلى أسوان في مصر، ومن هناك يتم نقلها عبر الحافلات إلى السوق.

وبين الحين والآخر تثير طريقة تعامل بعض التجار داخل السوق الكثير من جمعيات حقوق الحيوان، ومؤخرا ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على ثلاثة تجار على خلفية اتهامهم بضرب وتعذيب الجمال.

المصدر : الجزيرة
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