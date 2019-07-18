بالفيديو.. محل صغير يلخص تاريخ العراق الحديث

يهوى سعد البغدادي جمع الصور الأرشيفية منذ أكثر من أربعين عاما، وحرص قبل عقدين على تأسيس محل ليعرض فيه الصور الأرشيفية التي جمعها، وهي متنوعة تلخص تاريخ العراق الحديث.



ومن خلال محله يبيع البغدادي نسخا من الصور الأرشيفية التي يعرضها.



وتنوعت الصور الأرشيفية التي جمعها سعد، بين صور لشخصيات ومواقع ومحال عراقية عريقة.



وحرص على أن يكون محله في سوق هرج الذي تكثر فيه المحلات المتخصصة ببيع الأنتيكات والتراثيات ومختلف الحاجات القديمة.