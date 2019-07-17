شاهد- "التبسيل" في عُمان.. عندما تُطهى ثمار النخيل

وبعد طبخها، الذي يستغرق بين 15 و30 دقيقة، تنقل إلى مكان فسيح منبسط يسمى "المسطاح"، لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أيام، حسب درجة حرارة الشمس والرطوبة لتجفيفها، ثم تنقل بعد جفافها إلى المخازن، وتباع في الأسواق، أو تصدر للخارج.

صناعة وإنتاج البلح حرفة تعود إلى زمن قديم في سلطنة عمان (الجزيرة نت)

ويسمى المنتج بعد جفافه "الفاغور" في بعض الولايات و"البسر" في ولايات أخرى، وتبلغ قيمة الطن الواحد من البسر المجفف الجيد 974 دولارا، ويقل السعر عن ذلك كلما قلت الجودة.

مكانة التبسيل

وذكر التبسيل على لسان عدد من الشخصيات التاريخية المهمة، كما ورد في مختلف المصادر والمراجع، حيث قال الزعيم الليبي سليمان باشا الباروني عندما عمل مستشارا لدى الإمام محمد الخليلي في عمان (1924-1940م) عن التبسيل: "وأكثر حاصلات البلاد من تمر النخيل، وهي تصدره إلى الخارج، ومن أصنافه المختصة بها المبسلي، وهو يُرسل إلى الهند ولا يبقى منه في البلاد شيء، ويعده الهنود طرفة يتفاخرون بتقديمها على موائدهم خصوصا أيام الأعياد والمواسم".

ولأهمية نخلة المبسلي ووفرة إنتاجها ومردودها الغذائي والمالي عزم على غرسها الإمام قيد الأرض سيف بن سلطان اليعربي -أحد أشهر أئمة عمان- في ربوع البلاد.

وتغنى الشعراء العمانيون في قصائدهم بنخلة المبسلي ومكانتها البارزة، وقال الشيخ الشاعر أبو يحيى عبد الله بن سليمان بن عبد الله النبهاني النزوي في إحدى قصائده عن أصناف النخيل وفضائلها:

والمَبْسِليُّ فلستُ أنسى ذكره

فهو الكريم فلا يُعاب ولا يُذمْ

في كل عام لا يزال على الورى

يَهمي ويُمطرُ من فضائلهِ دِيَمْ

كم مركبٍ غصّتْ بهِ أرجاؤهُ

فغدا يدوسُ البحر إعجابًا أتمْ

وَغَدَتْ لهُ الأرجـالُ تحملُ فضله

في كل أقطار الأعاربِ والعجـمْ

تغطي واحات نخيل المبسلي مساحات واسعة من ولاية بدية (الجزيرة نت)

أجود الأنواع

ولعل أبرز الولايات التي تشتهر بحرفة التبسيل ولاية بديّة بمحافظة شمال الشرقية التي اتخذت من شجرة المبسلي شعارا لها، نظرا لجودة منتجاتها منه ووفرته، حيث تغطي أرجاء واسعة من الولاية، ولها عوائد اقتصادية وفيرة نتيجة التصدير للخارج، خاصة الهند.

ويقول الستيني محمـد بن بدر الحجري (من ولاية بدية ويمتلك مزارع وبساتين نخيل المبسلي) للجزيرة نت إنه يعمل في إنتاج البسور المجففة منذ أربعين عاما، وإن تجارة البسور ذات ربح كبير، خاصة في الزمن الماضي، حيث كان الأهالي يعتمدون عليها بشكل كبير، وتخرج عشرات القوافل التجارية ومئات الإبل من ولاية بدية حاملة كميات كبيرة من البسور المجففة متجهة إلى مدينة صور شرقا لتصديرها وبيعها في الهند والدول الأخرى.

ويحدثنا الحجري عن والده التاجر بدر بن هلال الحجري رحمه الله، الذي كان يسافر بواسطة السفن البحرية إلى الهند حاملا معه البسور، ويعرضها للتجار الهنود والأسواق الهندية فيبيعها، ويرجع من هناك حاملا معه المنتجات الهندية من الملابس والأقمشة والعطور والأرز والتوابل وغيرها من المنتجات، حتى توفي في إحدى جولاته التجارية مطلع الستينيات في منطقة الخليج ودفن في قطر.