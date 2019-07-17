كان سيصبح أول رائد فضاء أفريقي أسود.. دراجة تنهي حياة ماسيكو

توفي الجنوب أفريقي الأسود مانديلا ماسيكو الذي كان سيصبح أول رائد فضاء من قارة أفريقيا عن عمر يناهز ثلاثين عاما بحادث دراجة نارية، وفق ما أفادت به عائلته قبل أيام.

وفاز مانديلا ماسيكو الملقب برائد الفضاء الأفريقي عام 2013 بحق المشاركة في رحلة فضائية يبلغ طولها 103 كيلومترات على متن مركبة فضائية أميركية من طراز لينكس مارك، ليصبح أول أفريقي أسود يسافر إلى الفضاء.

وتم اختيار ماسيكو مع 22 شخصا آخر في رحلة لمدة ساعة إلى الفضاء، بعد أن فاز على مليون مرشح من 75 دولة، في مسابقة نظمتها وكالة "أكس أبولو" برعاية الشركة الأنغلوهولندية يونليفر وشركة للسياحة الفضائية.

وتدرب ماسيكو لمدة أسبوع في أكاديمية كينيدي للفضاء في فلوريدا على برنامج يشمل القفز مع السقوط الحر وركوب الطائرات المقاتلة وتحمل السرعة، غير أن الرحلة التي كانت مقررة في عام 2015 تم تأجيلها إلى وقت لاحق.

وكان مارك شاتلورث أول أفريقي أبيض سافر إلى الفضاء عام 2002 قبل أن يتوفى مانديلا ماسيكو الأفريقي الذي كان المتوقع أن يكون أول أفريقي أسود يحقق الإنجاز ذاته.

وتقول صديقة المتوفى ستمبيل شابانغو في تصريحات صحفية إن مانديلا كان سيلهم الشباب الأفريقي بمَثل حيّ وواقعي لقدرتهم على تحقيق العديد من الإنجازات المهمة.