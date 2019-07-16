 ذكريات تقاوم النسيان.. سعودي يستخرج ورقة دفنها قبل 45 عاما
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ذكريات تقاوم النسيان.. سعودي يستخرج ورقة دفنها قبل 45 عاما

استخرج مواطن سعودي ورقة ذكريات كتبها مع زميل له في مقاعد الدراسة ثم دفنها في التراب قبل أكثر من 45 عاما، وعنونها بـ "الذكرى ناقوس يدق عالم النسيان".

وأظهر فيديو منشور على مواقع التواصل شخصا يدعى عبد المحسن اللعبون وهو يستخرج ورقة كتبها بخط يده العام الدراسي 1394/1395 للهجرة الموافق 1974/1975، عندما كان هو وزميله يذاكران للاختبارات النهائية بالمعهد العلمي في محافظة المجمعة شمالي العاصمة الرياض.

وكتب اللعبون في الورقة أنها تخليد للذكرى التي جمعته وأحد زملائه (أحمد النافع) لمذاكرة دروسهم واجتياز اختبارات الثانوية تلك الأيام، كما مهرها بتوقيعه وزميله.

وقال لصحيفة سبق الإلكترونية إنه ظل يتذكر هذه الورقة طوال هذه المدة، وبعد وفاة زميله عام 1434 للهجرة (الموافق 2013) أخبر صديقا آخر بقصة الورقة فأعجب بها ودعاه إلى كشفها وإخراجها.

وقد تفاعل مغردون على موقع تويتر مع القصة، وأبدى بعضهم إعجابه بالخط الذي كتبت به الورقة مقارنة بخطوط الطلاب المتخرجين من الجامعة الوقت الحالي.

كما أشار بعضهم إلى أن الأجيال القديمة كانت تعتمد على الكتابة والتصحيح والإملاء، أما الآن فإن اعتماد الأجيال على الأجهزة الإلكترونية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الصحافة السعودية
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