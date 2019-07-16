سفير اليابان ببغداد يزور "المتنبي" ويرتدي الزي العربي
زار سفير اليابان لدى العراق ناوفومي هاشيموتو شارع المتنبي وسط العاصمة، وتعرف على تاريخ القشلة وساعتها وهي من أبرز معالم بغداد القديمة.
وأوضحت صفحة اليابان بالعربي على موقع تويتر أن السفير قام خلال زيارته بالاطلاع على متاحف المركز الثقافي البغدادي التي تضم مختلف الأشياء التي كان البغداديون يستخدمونها بحياتهم اليومية وبعض الصور التاريخية للحقب الماضية التي مرت على البلاد.
ومر السفير بمقهى الشابندر العريق قبل أن يتجول في شارع المتنبي متصفحا بعض الكتب.
وختم زيارته لشارع المتنبي في بغداد القديمة بزيارة المتحف البغدادي حيث كان في انتظاره عرضٌ غنائيٌ بغدادي تقليدي.
وتعبيرا عن حبه للثقافة العراقية وتقاليدها، التقط السفير الياباني صورة بالثوب العربي.
وأثارت الصورة عددا كبيرا من التعليقات اللطيفة من قبل نشطاء على مواقع التواصل.
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