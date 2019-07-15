غرامة بمئات الدولارات.. احذر تصوير حوادث المرور في سويسرا

وكان فلوريان شنايدر المتحدث الإعلامي باسم شرطة سانت غالن أعلن عن تلقي بلاغات ضد عدد من الذين صوروا أثناء قيادتهم سياراتهم بدافع الفضول حادثا مروريا مميتا وقع يوم الأربعاء الماضي على الطريق السريع بالقرب من بلدية غوساو السويسرية.

صورة الحادث

وأوقف سائق (34 عاما) شاحنته على جانب الطريق في المكان المخصص لأعطال السيارات بعد أن نفد منه الوقود، غير أن حافلة صغيرة اصطدمت بالشاحنة المتوقفة لأسباب لا تزال غير معروفة، مما أدى إلى انقلابها ووفاة أحد ركابها وإصابة سائقها.

وأوضح شنايدر -تعليقا على مقطع مصور يظهر عددا من المارين بالقرب من موقع الحادث يصورونه بهواتفهم الجوالة أثناء قيادتهم سياراتهم- أنه ينبغي تجريم هذا السلوك، وقال إنه لا يمكن غض الطرف عنه لأنه يعرض الحركة المرورية للعديد من المخاطر.

ولا تسجل مخالفات مرورية على من يصورون أثناء قيادتهم سياراتهم، وذلك خلافا لمن يكتبون رسائل نصية.