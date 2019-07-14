الأكبر في الشرق الأوسط.. مواقف ذكية في مكة المكرمة

دشنت أمانة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة مبنى للمواقف الذكية في وضع التشغيل التجريبي، ويعد أكبر مجمع آلي لمواقف السيارات في الشرق الأوسط، بحسب وسائل إعلام سعودية.



ويتكون المبنى من 13 طابقا ويضم 550 موقفا، يستخدم بطريقة آلية، ويحتوي على عشرة مداخل ومخارج، ويقوم السائق بإيداع السيارة عبر إحدى البوابات، وتتولى غرفة تحكم ركن المركبات بعد قياس وزنها وحجمها، ليتم إيقافها في المكان المناسب.

وتقدر تكلفة الموقف الواحد بخمسة ريالات (1.3 دولار) للساعة الواحدة، و15 ريالا (أربعة دولارات) من ساعة إلى أربع ساعات، وخمسين ريالا (13 دولارا) من أربع ساعات وحتى 24 ساعة.

وتقع المواقف الذكية في حي السليمانية، على بعد كيلومتر واحد عن الحرم المكي، كما يستغرق تسليم وتسلم السيارة تسعين ثانية.