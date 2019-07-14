للتوعية بأهمية السفر.. أزياء وأكلات شعبية في مهرجان شبابي دولي بمصر

حسن المصري-القاهرة

"لا يمكن نسيان هذا اليوم الذي تنوعت فيه الجنسيات هكذا". بهذه الكلمات يصف الطالب الجامعي المصري خالد محمود شعوره خلال المشاركة في مهرجان للشباب الجمعة الماضي بالقاهرة.

فعلى أنغام الموسيقى داخل حديقة سوزان مبارك العامة بالقاهرة، التقى عشرات الشباب من عشر دول في إطار يوم للتبادل الثقافي، نظمته مؤسسة شبابية غير ربحية "آيزيك مصر"، بهدف التقارب بين الشعوب، ودعم التواصل الطلابي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن السفر.

وشهد المهرجان مشاركة عشر دول، هي: المغرب وتونس والهند وباكستان وإيطاليا والبرازيل، فضلا عن مصر، بجانب شباب من دول أخرى مثل جنوب أفريقيا والصين وتركيا، وتنوعت الفقرات بين الأكلات الشعبية والموسيقى المحلية والأزياء الخاصة.

وأضاف خالد محمود أن الفعالية جعلته يتعرف على شباب من جنسيات مختلفة، ويكتسب صداقات دولية، خاصة من المغرب وباكستان، كما تعرّف على بعض عادات وتقاليد تلك الدول، مثل الأكلات الشعبية والزي الرسمي واللهجات المحلية.

التقى عشرات الشباب من عشر دول في إطار يوم للتبادل الثقافي نظمته مؤسسة شبابية غير ربحية (الجزيرة)

وحرص ممثلو كل دولة على تقديم استعراضات غنائية فلكلورية، بالإضافة إلى الأكلات الشعبية، كما تخللت المهرجان فقرة للحديث عن السفر وإيجابياته والأفكار الخاطئة حوله، باعتباره وسيلة مهمة لاكتشاف الثقافات والتعرف على طباع الشعوب المختلفة.

وخلال كلمته في الحفل، قال الرحالة المصري مروان لطفي إن أهمية السفر تنبع من التعرف على الثقافات المختلفة والمتنوعة، والقدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية، واكتشاف المجهول، لافتا إلى أن هناك اعتقادا خاطئا في مصر بأن السفر هو مجرد رفاهية وإنفاق للأموال فقط.

تنوعت الفقرات بين الأكلات الشعبية والموسيقى المحلية والأزياء الخاصة (الجزيرة)

الشاب المصري سيد قال للجزيرة نت إنه جاء خصيصا من محافظة دمياط (شمال القاهرة) ليحصل على صداقات جديدة من دول أخرى، ويتعرف على الأكلات المتنوعة التي تمتاز بها البلاد المشاركة في الفعالية.

كما قال أحد الشباب المشاركين من المغرب إنه سعيد بالفعالية، بوصفها فرصة مناسبة للتعارف والحصول على صداقات من دول أخرى، مشيرا إلى أنه قدم مع الوفد المغربي أطعمة شعبية وحلوى مغربية مثل الشباكية والمقرمشات والفطائر.

الشباب اعتبروا المهرجان فرصة للتعارف والحصول على صداقات من دول أخرى (الجزيرة)

يذكر أن المهرجان فعالية سنوية تنظمها منظمة آيزيك فرع مصر، وهي منظمة شبابية عالمية تهتم بتنظيم الفعاليات الشبابية والتدريب الدولي وتطوير القيادات الشبابية، لا سيما طلاب الجامعات.

وتعمل المنظمة على إشراك الطلاب والخريجين في البرامج التدريبية والتبادل الطلابي العالمي، ودعم التواصل بين الطلاب والتعرف على شعوب جديدة عبر التشجيع على السفر وحضور الفعاليات المماثلة.