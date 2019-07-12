تعرّف على أبرز عجائب الهندسة المدنية في العالم

بين جسر ميلو بفرنسا ووادي تينيسي في الولايات المتحدة وحاجز المد العملاق بإيطاليا، تبرز القدرات المذهلة للعقل البشري في إنشاء مشاريع هندسية مدنية عملاقة ومجدية تساعده على تطويع الطبيعة والتحكم فيها رغم صعوبتها وقساوتها في بعض الأحيان.

وأوضح الكاتب والمبرمج الحاسوبي جون لويفلر في مقال نشره موقع "إنترستينغ إنجنيرينغ" الأميركي أن بعض مشاريع الهندسة المدنية مثيرة للإعجاب بصفة متواصلة، وذكر أن بعضها كان نتاج مجهودات فريدة أفضت إلى مبان وعجائب محطمة للأرقام القياسية.

وفيما يلي أبرز عجائب الهندسة المدنية الموجودة في العالم:

حاجز المد العملاق بإيطاليا

اضطرت السلطات المحلية في مدينة البندقية بإيطاليا إلى تطوير أنظمة جديدة للتصرف في كميات ضخمة من المياه تتدفق من المد المرتفع والمتكرر القادم من البحر الأدرياتيكي والمتسبب في غمر الساحات وواجهات المتاجر.

وتقوم الإستراتيجية على عزل البحيرة التي تقوم عليها البندقية عن البحر الأدرياتيكي باستخدام سلسلة من البوابات المتحركة وغيرها من الوسائل التي تسعى لكبح جماح المد الذي يناهز ارتفاعه ثلاثة أمتار، مما يبرز القدرة البشرية على الإنجاز والتحكم في الطبيعة.