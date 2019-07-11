بسبب وفاة كلبه.. كلابتون يقطع إجازته في تركيا

قطع الموسيقار والمغني البريطاني الشهير إريك كلابتون إجازته في مدينة قوش أداسي بولاية آيدن التركية وعاد إلى بلاده على متن طائرته الخاصة، بعد أن تلقى نبأ وفاة كلبه.

وكان كلابتون وصل الثلاثاء إلى ميناء قوش أداسي بولاية آيدن غربي تركيا على متن يخته الخاص لقضاء إجازته وزيارة العديد من الأماكن التاريخية والسياحية.

وتحظى الحيوانات باهتمام كبير لدى كثير من الفنانين والمشاهير والأثرياء، وسبق أن منح مصمم الأزياء وأيقونة الموضة الفرنسية كارل لاغرفيلد ثروته المقدرة بمئتي مليون دولار إلى قطته التي تحمل اسم تشوبيت (سبع سنوات)، لتصير أكثر القطط أناقة ودلالا في العالم.

كما ورث الكلب الأميركي "ترابل" 12 مليون دولار من صاحبته الثرية ليونلا هلمزلي التي كانت تعمل في مجال العقارات والأموال، بعد أن كتبت كل ما تملكه له وحرمت حفيديها منه.