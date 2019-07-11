 رحلات بحرية على السواحل العُمانية الخلابة
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رحلات بحرية على السواحل العُمانية الخلابة

يمثل الوصول إلى شبه جزيرة مسندم بداية لرحلة مليئة بالتشويق والإثارة في محافظة مسندم العمانية التي تجمع في تضاريسها بين الجبل والبحر.

تأخذك العبّارة البحرية الحكومية للاستمتاع برحلة فريدة في خلجان محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز.

تستهوي الخلجان والواجهات البحرية أفئدة الزوار والسائحين، فيقضون أوقاتا ممتعة في ممارسة الغوص حول الأسماك الزاهية بألوانها، ومشاهدة الدلافين التي ترافقهم مئات الأمتار كتحية استقبال.

شواطئ عُمان الخلابة دفعت السلطات إلى الاهتمام بالسياحة البحرية كركيزة مهمة من ركائز التنمية، من خلال تنفيذ العديد من الرحلات البحرية بين مختلف محافظات السلطنة.

المصدر : الجزيرة
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