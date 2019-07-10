 تعلمت العزف على الكمان.. تركية تحقق حلم الطفولة في عمر الستين
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تعلمت العزف على الكمان.. تركية تحقق حلم الطفولة في عمر الستين

الجدة تتطلع إلى تعلم العزف على آلة الباغلاما الوترية التركية التقليدية بعد أن تعلمت العزف على الكمان (غيتي)
الجدة تتطلع إلى تعلم العزف على آلة الباغلاما الوترية التركية التقليدية بعد أن تعلمت العزف على الكمان (غيتي)

حققت الجدة التركية ممنونة بيلغا حلما طفولتها وتعلمت العزف على آلة الكمان في الستين من العمر، بعد أن تعذر عليها تعلمه حين كانت صغيرة، في ولاية نوشهير وسط تركيا حيث تقيم مع ولديها وأحفادها الثلاثة، وصارت نموذجا في التحدي والإصرار.

وواظبت ممنونة منذ ثمانية أشهر على المشاركة في دورة مجانية افتتحتها البلدية لتعليم عزف الكمان، وظلت تجلس جنبا إلى جنب مع طلاب في عمر أحفادها لتعلم العزف على الآلة.

وقالت ممنونة إن شغف العزف على آلة الكمان بدأ من خلال البرامج التي كانت تتابعها على التلفاز في فترة الستينيات، وإن تعلم العزف عليها لم يكن متاحا لها وقتها في القرية.

وأضافت أنها لم تتخل عن حلمها في تعلم العزف على الآلة رغم تقدمها في العمر، وأنها تجيد الآن عزف مقطوعات عديدة وتقدمها في حفلات عيد ميلاد أحفادها وأصدقائها، وترغب في مرحلة مقبلة في تعلم العزف على آلة الباغلاما الوترية التركية التقليدية.

وأفاد مدرس الجدة الستينية في المركز الموسيقي إسماعيل زادلانماز بأنها باتت مثالا يحتذى لبقية الطلاب في العزيمة والإصرار، بينما قالت زميلتها طوبى لينا طاشقران البالغة من العمر 10 أعوام إن الجلوس على المقعد إلى جانب سيدة تكبرها بخمسين عاما يبعث الحماس لديها.

المصدر : وكالة الأناضول
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