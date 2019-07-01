بالفيديو.. كأس أفريقيا تنعش المقاهي الشعبية بمصر

حسن المصري-القاهرة

بينما يمتلئ ملعب القاهرة الدولي بالجماهير الغفيرة وتصبح الشوارع خاوية من المارة خلال المساء، تنتعش المقاهي الشعبية بالمشجعين الذين يفضلون متابعة مباريات كأس أفريقيا (كان 2019) -خاصة المنتخب المصري- مع أصدقائهم.

وتعد المقاهي الشعبية وجهة الكثير من المصريين لقضاء أوقات الفراغ مع الأصدقاء، ومؤخرا أصبحت من علامات البطولات الرياضية، حيث يتوافد عليها الشباب لمشاهدة المباريات الهامة وسط أجواء حماسية لا تخلو من النكات، وأحيانا المشادات.

وبمجرد انطلاق المباراة تشتعل المقاهي بالحماس والتصفيق الحاد كنوع من إبراز الدعم للفريق المصري، لاسيما عند إحراز الأهداف حيث ترتج المقاهي بالعبارات الحماسية.

يوضح خالد (صاحب مقهى في حي الدقي بمحافظة الجيزة) أن المقاهي تعد أيقونة المصريين كل الأوقات -لاسيما أثناء المباريات التي يشارك بها المنتخب- حيث تكتظ بالمشجعين.

وأشار إلى أن أيام مباريات المنتخب تٌعد من أيام الطوارئ، لما يتطلبه من تجهيز كبير يبدأ من الصباح الباكر بتوفير المقاعد والمشروبات وتجهيز الشاشات الكبيرة لعرض المباريات.