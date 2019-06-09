التنقيب عن الذهب بموريتانيا.. حين يمتزج الحلم بالثراء مع الموت



السالك زيد-نواكشوط

أغلق الشاب عثمان ولد خليفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي أبواب دكانه في سوق ولاية تيرس الزمور شمال موريتانيا، وجهز نفسه مع أصدقائه بآلات الحفر وجهاز التنقيب عن الذهب وبعض المواد الغذائية، ثم توجهوا نحو منطقة كليب اندور العسكرية المغلقة في الشمال التي أعطت الحكومة الموريتانية الضوء الأخضر للتنقيب فيها عن الذهب.

موت في كل مكان

يحكي عثمان للجزيرة نت بكل مرارة تجربته الصعبة في رحلة البحث عن الذهب، ويقول إنه يحمد الله على أنه لا يزال على قيد الحياة بعدما خسر كل شيء.

وإذا كان عثمان قد عاد حيا إلى أهله فإن آخرين يموتون تحت الأنقاض في آبار حفروها بأيديهم أو في الطريق الذهاب أو العودة إلى كليب اندور أو -كليب الموت- كما يسميه أهل الشمال.

وفي الوقت الذي عاد فيه عثمان إلى بيته بكثير من التعب وخيبة الأمل، كانت أسرة ماصى في مدينة زويرات تستقبل جثمان والدهم بحزن عميق الذي توفي في حادث سير على الطريق المؤدي إلى كليب اندور، بعدما توجه هناك بحثا عن رزق لأبنائه.

وتتذكر ابنته الغالية ماصى (20 عاما) تاريخ وفاته باليوم والشهر وتستحضر بحسرة كيف كانت تطلب منه عدم الذهاب، وتقول للجزيرة نت بنبرة يملؤها الحزن "الدولة لم تقم بأي شيء من أجل سلامة المواطنين.. تقول إنها منعت السفر عبر الشاحنات لكننا نشاهدها كل يوم تذهب محملة بالأمتعة والبشر متكدسين فوقها".

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طريق الموت

من لم يمت على الطريق في حادث سير، فإنه يموت تحت أنقاض الآبار التي يحفرها المنقبون عن الذهب دون أن تكون هناك أي وسيلة لإنقاذه.

استقبلت أسرة حندوم في الأسبوع الثاني من مايو/أيار خبرا مفجعا قادما من الشمال، فقد توفي شابان منها، أحدهما ابنهم والثاني زوج ابنتهم بعدما دفنا ببئر عميق في كليب اندور.