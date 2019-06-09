محافظة عراقية تسجل رقما عالميا بأعلى درجة حرارة

سجلت محافظة ميسان جنوب العراق رقما قياسيا جديدا بأعلى درجة حرارة على وجه الأرض أول من أمس الجمعة، حيث بلغت 55.6 درجة مئوية. وتزامن ذلك مع وجود مرتفع جوي وكتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر في شرق الجزيرة العربية والعراق.

وحسب موقع طقس العرب فإن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العراق كانت 53.9، وتحديدا في البصرة بتاريخ 22-7-2016، بالتالي فإن درجة الحرارة التي تم تسجيلها ظُهر الجمعة في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان تُعتبر قياسية، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة عبر التاريخ في العراق.

كما تُعتبر درجة الحرارة المُسجلة في ميسان الأعلى في قارة آسيا عبر التاريخ، إذ لم يسبق تسجيل درجات حرارة مماثلة في أي دولة آسيوية.

وكانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العالم بلغت 58 درجة مئوية في منطقة العزيزية في ليبيا عام 1922، لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية استبعدت أن تكون القراءة صحيحة وتم إلغاء توثيقها.

يشار إلى أن أعلى درجة حرارة في العالم مسجلة رسميا بلغت 56.7 درجة مئوية وسجلت في غرينلاند رانش في وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأميركية في 10 يوليو/تموز 1913.