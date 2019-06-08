اقتران الخطوبة والزواج بالعيدين بمصر.. عائلات تلجأ إليه وأخرى ترفضه

محمد العربي-القاهرة

تشتهر حفلات الزواج والخطوبة في مصر باقترانها بعيدي الفطر والأضحى، ويرى بعض المصريين أن الفرحة تتضاعف لديهم حين يتزامن الاحتفال بالعيد مع الاحتفال بالزواج أو الخطوبة، في حين ترفضها العائلات الميسورة وترى أنها لا تتناسب مع مراكزها الاجتماعية.

وتؤكد السيدة عزة حسن للجزيرة نت أن ظروف عمل ابنتها وعمل زوجها وصعوبة حصولهما على إجازة طويلة مناسبة، دفعاها لإقامة حفل زواج ابنتها خلال عيد الفطر الحالي، وأنها وجدت في عطلة العيد الرسمية فرصة جيدة لربطها بإجازة الزواج.

وتضيف السيدة عزة "وجود والد العروس الذي يعمل بإحدى دول الخليج في القاهرة لقضاء إجازة العيد ساعدني على قرار الزواج في العيد، وبالتالي فإن الأجواء كلها ساعدت بأن يكون الزواج في هذا العيد وقبل دخول فصل الصيف الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة".

وتقول إن ابنتها ظلت في البداية مترددة حول القرار، خاصة أن شهر رمضان لا يسمح بالتجهيزات التي تسبق حفل الزواج مثل فرش الشقة واستكمال باقي مستلزمات الفرح والجهاز، لكنها اقتنعت بعد أن شجعتها صديقاتها على قبول الأمر.

وخلافا لرأي السيدة عزت، يقول أحمد عبد الله إن الزواج في العيد يكاد يكون عادة ثابتة في قريتهم الريفية بمحافظة الغربية التي تبعد عن القاهرة أكثر من مئة كيلومتر، وإن الأعياد تكون فرصة مناسبة لعودة المهاجرين من القاهرة والإسكندرية لقضاء إجازة العيد بين الأهل والأقارب، وهو ما يجعل فرصة حضورهم لمثل هذه المناسبات الاجتماعية لا تتكرر كثيرا.