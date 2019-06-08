بعد عقود من الانتظار.. افتتاح أول مسجد رسمي بأثينا قريبا

أعلن وزير التربية والأديان اليوناني كوستاس كاورو أوغلو أمس الجمعة أن أول مسجد رسمي في العاصمة أثينا سيفتح أبوابه بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ليتمكن مسلمو المدينة من الصلاة في مكان رسمي بعد محاولات مضنية استمرت عشرات السنين، ولم تحتضن أثينا مسجدا رسميا منذ ما يربو على 180 عاما.

وقال الوزير اليوناني إن وزارته أشرفت على مشروع المسجد منذ سنوات، وقد بلغت تكلفة المشروع 850 ألف يورو، وقد زار أوغلو المسجد برفقة ممثلين عن الجالية المسلمة في البلاد.

ولا يشتمل المسجد على مئذنة، ويقع في حي إلايوناس الصناعي القديم في قلب العاصمة، ويستوعب 350 شخصا، بينهم 300 في قاعة الصلاة الأساسية الخاصة بالرجال، ونحو 50 شخصا في قاعة صغيرة للنساء.

وعلى الرغم من وجود مساجد في أماكن أخرى من اليونان فإن العاصمة لم يشيد فيها مسجد رسمي منذ انتهاء الحقبة العثمانية في عام 1833، في حين استخدمت بنايات المساجد القليلة التي بقيت من ذلك العهد في أغراض أخرى.

اعتراضات

وكانت أعمال بناء المسجد بدأت عام 2007 وتأخرت لأسباب عدة، بينها تهديدات حزب "الفجر الذهبي" النازي الذي تظاهر مرارا ضد بناء المسجد، فضلا عن وجود أغلبية من الأرثوذكس تعارض بناء مسجد رسمي، وقد أجبر ذلك الرفض المسلمين على أداء الصلاة في مواقع مؤقتة متفرقة بأنحاء المدينة تراوحت بين أقبية مزدحمة ومخازن مظلمة.

وقال إمام المسجد الجديد زكي محمد إن أعمال بنائه انتهت، لكن توظيف الأشخاص الذين سيشرفون عليه سيتم بعد الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من يوليو/تموز المقبل.

ويبلغ عدد المسلمين في اليونان نحو 300 ألف شخص، وكانت أثينا آخر عاصمة أوروبية لا يوجد فيها مسجد رسمي.