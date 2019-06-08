 منتقدا وكالة ناسا.. ترامب يرى القمر جزءا من المريخ
البث الحي
ابحث

منتقدا وكالة ناسا.. ترامب يرى القمر جزءا من المريخ

ترامب: ينبغي لناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر (رويترز)
ترامب: ينبغي لناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر (رويترز)

في سياق انتقاداته لوكالة ناسا، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن القمر جزء من المريخ، وهو ما أثار جدلا وسخرية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "نظرا لكل الأموال التي ننفقها، ينبغي لناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر، فقد فعلنا ذلك قبل خمسين عاما".

وأضاف "ينبغي لها (ناسا) التركيز على الأمور الأكبر التي نفعلها، بما في ذلك المريخ، الذي يشكل القمر جزءا منه، إلى جانب الدفاع والعلوم".

ولم يكشف ترامب عما يقصده بذلك، إلا أن هذه التغريدة أثارت ردودا إعلامية ساخرة.

وقالت صحيفة غارديان البريطانية، إنها لم تتلقَّ ردا من ناسا حول ما إذا كان القمر جزءا من المريخ بالفعل.

وكانت ناسا قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، أنها تعتزم إرسال رواد فضاء أميركيين مجددا إلى القمر بحلول عام 2024.

وتخطط ناسا لبناء موقع فضائي في مدار قمري يمكن أن ينقل رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2024، في إطار مبادرة أوسع لاستخدام القمر قاعدة لانطلاق بعثات في نهاية المطاف إلى المريخ.

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
ناسا تقرر إرسال رواد الفضاء إلى القمر من جديد
مناظرة القرن.. "جيجك" من المريخ و"بيترسون" من الزهرة
اصطدام أدى لتكون القمر ووجود المياه على الأرض
مفاجأة علمية: هذه الكائنات يمكنها العيش في المريخ
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
اقتران الخطوبة والزواج بالعيدين بمصر.. عائلات تلجأ إليه وأخرى ترفضه
من رقصة الهوسة إلى زيارة المقابر.. احتفالات متنوعة للإيرانيين بعيد الفطر
بعد عقود من الانتظار.. افتتاح أول مسجد رسمي بأثينا قريبا
العيد الصغير بالمدينة الحمراء.. قنطرة الصغار إلى عالم الكبار