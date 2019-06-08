من رقصة الهوسة إلى زيارة المقابر.. احتفالات متنوعة للإيرانيين بعيد الفطر

محمد رحمن بور-طهران

يحتفل الإيرانيون كسائر شعوب البلدان الإسلامية بعيد الفطر أو "جشن رمضان" كما يسمى بالفارسية، وهو أحد أكبر عيدين للمسلمين حول العالم، ويمارسون فيه عاداتهم الخاصة ضمن أجواء من البهجة والسرور بعد شهر قضوه في طاعة الرحمن وعبادته.

ومع قدوم عيد الفطر يستعد الإيرانيون لاستقباله من خلال تنظيف البيوت وشراء الملابس وصناعة الحلويات والمأكولات والتصدق على الفقراء واستخراج زكاة الفطر والمشاركة في المظاهرات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي في يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من رمضان المبارك.



استعدادات متنوعة

تختلف تقاليد عيد الفطر في إيران بين منطقة وأخرى، فتحتفي المدن ذات الأغلبية السنية بالمناسبة أكثر من غيرها من المناطق والمدن بالبلاد لأسباب ثقافية ودينية، وتعتبر عيدي الفطر والأضحى أكبر الأعياد والأكثر أهمية لها رغم أن أغلبية المواطنين الإيرانيين يشترون الملابس الجديدة ويوزعون العيديات على الأطفال ويتبادلون الزيارات في عيد النوروز (عيد رأس السنة).



وتبدأ في الأسبوع الأخير من رمضان عملية شراء ملابس العيد والإكسسوارات والحنة لتجميل أيادي الفتيات، خصوصا في الجنوب والجنوب الشرقي والغربي من إيران، في حين يتم اقتناء القمح وبعض الحبوب واللحم استعدادا لطبخ الوجبات التقليدية في العيد كالـ"آش"، و"حليم"، و"هريسه" (هريس).



ويطلق في محافظة خوزستان ومدينة أهواز غربي إيران على اليوم ما قبل الأخير من رمضان "أم الوسخ" -وهو يوم ترتيب المنزل وتنظيفه، في حين يسمى اليوم الأخير من رمضان "أم الحلس" وهو مخصص للنظافة الشخصية والأمور التجميلية، بينما يجتمع عند حلول العيد الشبان لأداء رقصتي "الهوسة"، و"اليزلة"، وهما رقصتان تقليديتان عندهم تعبران عن بهجتهم بالعيد.

صلاة العيد في إيران من أكبر التجمعات التعبدية للإيرانيين خلال العيد (الأوروبية)

احتفالات التركمان

يعتقد التركمان في شمال شرقي إيران أن أول من يرى هلال شوال ينال أجرا يساوي أجر رمضان كله، لذا يتسابقون لرؤيته، في حين يفطرون صباح العيد على عدد فردي من التمور ويخالفون الطريق الذي جاؤوا منه بعد أداء صلاة العيد تبعا للسنة النبوية.

وفي الليلة الأخيرة من رمضان وقبل صلاة العيد يودع المصلون في إيران شهر رمضان ضمن حلقة قرآنية يختم فيها القرآن ويرفع الدعاء، وينشدون فيها الأناشيد الموسمية، مثل "الوداع خوانى"، ويودعون رمضان بأبيات شعرية باللغة الفارسية، ومنها "الوداع الوداع يا رمضان" و"عليك السلام يا رمضان".

ويتجه المصلون بعد الاستحمام وارتداء الملابس الجديدة إلى المساجد والمصليات المسماة "عيد كاه " (مكان العيد) لأداء صلاة العيد، فيكبرون قبل الصلاة ويصلون على النبي.

وتعتبر صلاة عيد الفطر من أكبر الاجتماعات التعبدية لدى الإيرانيين، لأن كل المسلمين في القرى والمدن يقومون بها معا في جميع أنحاء البلاد.



احتفالات بلوشستان وكردستان

توزيع زكاة الفطر وزيارة القبور وزيارة الأقارب والأصدقاء هي من أهم الأعمال التي يقوم بها الإيرانيون في أول أيام العيد، وتستمر ثلاثة أيام في منطقتي كردستان وبلوشستان جنوبي إيران.