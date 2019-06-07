الفطر في إدلب.. عيد الفرح البريء

مظاهر الفرح تتسلل إلى إدلب بمناسبة عيد الفطر (الجزيرة)

وقال غيث وهو يحاول الصعود إلى الأرجوحة إنه بعد أن عايد أباه وأمه وتناول الطعام معهما خرج برفقة ابنة عمه إلى الساحة ليلعبا مع زملائهما ويقضيا بعض الوقت باللهو، مضيفا أن القصف لن يمنعهما من مواصلة اللعب.

وأضافت مها التي كانت بسمتها تفرح القلب سأقضي هذا العيد مع ابن عمي في الساحة ونلعب معا رغم خطر سقوط القذائف، وبعد ذلك سأذهب مع عائلتي إلى بيت جدي للمعايدة.



إسماعيل دولاب -وهو أحد القائمين على ألعاب الأطفال- يقول إن فرحة الجميع بالعيد كبارا وصغارا هي من أسعد اللحظات التي تمر في الظروف الراهنة "فهي بمثابة فسحة أمل وبقعة ضوء لنا تنسينا قليلا لهيب النيران المشتعلة التي تحوم حولنا، لكن بإصرارنا وإيماننا نتحدى جميع العالم والأعداء الشامتين الذين أخذوا دور المشاهد وكأن ما يحدث لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا من قصف همجي لا يمت لهم بأي صلة".



وأضاف إسماعيل "يبقى الأمل بالله هو ما يواسينا في مصابنا ويخفف عنا آلامنا بأن الفرج قادم بإذن الله، والدليل على ذلك فرحة الناس بيوم العيد وامتلاء الساحات بهم.