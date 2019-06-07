العيد الصغير بالمدينة الحمراء.. قنطرة الصغار إلى عالم الكبار

عبد الغني بلوط-مراكش

وسط دكانه المعروف بسوق "السماطة" في البلدة القديمة لمدينة مراكش، يستقبل أحمد عيسى زبائنه بابتسامته المعهودة، ويساعدهم في اختيار أحذية العيد بكل خبرة التاجر وحنكته.

وما إن يودع زبونا حتى يستقبل آخر، ففي مناسبة عيد الفطر تنشط الحركة التجارية ويقبل المواطنون على شراء الملابس والأحذية الجديدة، خاصة التقليدية منها.

يقول التاجر أحمد للجزيرة نت "لا يستقيم الاحتفال بالعيد لدى العديد من الأسر المراكشية بدون بلغة (حذاء تقليدي) رجالية أو نسائية، ويفرض ذلك اللباس التقليدي نفسه الذي هو عبارة عن جلباب أو قفطان أو غيرهما".

أجواء خاصة

تعيش العائلات في المدينة الحمراء التاريخية أجواء خاصة احتفالا "بالعيد الصغير" (عيد الفطر)، فبعد شهر من الصيام والقيام في المساجد المنتشرة في المدينة وأحيائها، تحرص الأمهات والآباء على أن يمر هذا العيد في أبهى حلة.

فبالإضافة إلى إعداد أطعمة العيد وحلوياتها المشهورة، تعمل هذه الأسر على شراء ملابس العيد، وتتفنن في أن يصير كل طفل مثل أي فرد له شأن في الأسرة الصغيرة أو الكبيرة، حتى تبدو المناسبة قنطرة للصغار إلى عالم الكبار.

ويعلق التاجر أحمد وهو يعيد ترتيب دكانه بعد إتمام تلبية طلب أحد الآباء، بالقول "هي مناسبة لإدخال الفرحة على الأطفال ومنحهم الشعور الجميل بانتمائهم إلى عالم الكبار في شقه الاحتفالي".

غير أن الباحث في علم النفس الاجتماعي الدكتور مصطفى السعليتي يرى في حديث للجزيرة نت أن للعيد رمزية اجتماعية مميزة لدى الأسر المراكشية، تتجلى في حرصهم على اللباس التقليدي وما يرافقه من طقوس، خاصة بالنسبة للأطفال.