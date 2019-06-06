حديقة حيوان الجيزة.. قبلة آلاف المصريين في عيد الفطر

حسن المصري-القاهرة

لطالما ارتبط الاحتفال بالمناسبات عند المصريين بطقوس معينة؛ كتناول أكلات بعينها أو الذهاب لأماكن محددة. وتعد حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة من أبرز وأكبر الأماكن التي يزورها المصريون على مستوى الجمهورية.

وافترش آلاف العائلات المساحات الخضراء لتناول الإفطار وكعك العيد، في حين توجه الأطفال لأقفاص الحيوانات ومناطق الألعاب.

وتفاعل رواد الحديقة مع الحيوانات المختلفة، لا سيما الغوريلا والدب والفيل والزرافة، حيث حرصوا على الاصطفاف أمام أقفاص لمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية، في حين قام الأهالي بحث أطفالهم على إطعام تلك الحيوانات.

ووفقا لإحصاءات رسمية؛ فقد بلغ عدد زوار الحديقة في أول أيام عيد الفطر المبارك نحو 75 ألف زائر خلال ساعات معدودة فقط منذ فتح أبواب الحديقة الذي يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا.

وحديقة الحيوانات في مصر هي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط، وأمر بإنشائها الخديوي إسماعيل لتكون متنزها للمصريين، وافتتحها ابنه الخديوي محمد توفيق عام 1891 على مساحة ثمانين فدانًا.